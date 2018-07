Inhalt Seite 1 — Hommage à Werner Höfer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unter den Guten, so scheint mir, ist er der Beste, der Treueste unter den Zuverlässigen, ein Ehrenmann inmitten der gagelüsternen Stars, Sonntag für Sonntag tritt er in die Arena, kämpft mit dem behendesten Schatten, dem eigenen Ruhm, und stellt sich all denen, die nur darauf warten, daß er, der ein paar hundert Mal gut war und sich keine Blöße gab, doch endlich versagt und die Haltung verliert, daß etwas Schreckliches geschieht, ein plötzliches Steckenbleiben, ein Erstickungsanfall oder der Wutausbruch eines Partners: „Sie haben uns lange genug gegängelt, Herr Höfer, jetzt sind wir an der Reihe.“

Aber nichts dergleichen passiert. Es ist entmutigend: Alle einhundertachtundsechzig Stunden die gleiche Präzision, die gleiche Kennerschaft, die gleiche Noblesse. Zum rechten Zeitpunkt stellen sich die rechten Leute ein, die Oldtimer und die Novizen. Höfer kennt ihre Stärken und Schwächen. Wie ein großbourgeoiser Hausvater mutet er an, der meditierend die Konversations-Geflechte spinnt. Tante Amelie kommt neben Exzellenz, sie waren beide in Heringsdorf letzten Sommer, da geht ihnen der Gesprächsstoff nicht aus.

Nur keine Pausen, nur keine Monologe, heißt die Devise, variatio delectat, lautet das Stichwort: Mal holterdipolter, mal plätschernd und sanft, Sturzbach und Flüßchen; hier unisono, dort antithetisch, freie Wildbahn, dialektische Fallen; einerseits Disziplin und strenges Verhör, ich frage, ihr antwortet mir, dann wieder wildes Scharmützel (die nächsten drei Minuten stell ich mich tot, los, Kinder, zeigt, was ihr könnt), behutsames Händchenhalten und entschlossenes Bremsen, ein Ermunterungsklaps, ein Klaps auf das Mäulchen ...

Wie ein König ist er und wie ein Vater, wie ein Jesuitenprovinzial, so streng, so entschlossen, und wie ein tumber Sokrates, der, bäurischstaunend, alles ganz genau erkunden will. Vortrefflich präpariert, gibt er sich schlicht, schenkt Selbstvertrauen, tut so, als fielen ihm Worte nicht ein, läßt sich helfen – und bleibt doch in jeder Sekunde Meister im Ring.

Er ist exakt – aber er prahlt nicht damit; er beginnt mit einer Pointe und endet mit einer Sentenz, die erste explosiv, die zweite meistens, elegisch, dazwischen werden Informationen getauscht, Argumente geprüft, Allgemeinheiten als Platitüden entlarvt. Höfer ist ein ironischer Mann, er liebt es, die Sprache nicht nur als Subjekt, sondern auch als Objekt zu behandeln und hübsche Sentenzen sogleich in Frage zu stellen: „Da klagen wir nun wie begossene Pudel. Aber können Pudel überhaupt Klagegesänge anstimmen? Und zumal begossene Pudel?“

Höfer ist Partner, und Höfer ist Chef; Höfer ist glänzend informiert, und Höfer ist wißbegierig; Höfer beherrscht, soweit es die anderen angeht, die Kunst der Amplifikation, während er für sich selbst gern witzige Devotionsformeln findet. Er lenkt und paßt sich an, wirft Stichworte ein und spinnt aus, er mischt mit und entzieht sich. (Seine Sonderstellung zeigt sich auch darin, daß er nicht raucht. Das ist wichtig: Unabhängigkeit wird demonstriert.)

Die Zeiten, da er unwirsch wurde, wenn jemand in der deutschen Sprache, die er selber, Höfer, so meisterlich beherrscht und dialektfrei artikuliert, schlechte Argumente radebrechte, die Zeiten sind lange vorbei. Kein Journalist aus Entwicklungsländern hat heute seine Sarkasmen zu fürchten, kein Ängstlicher („Auch in diesem Punkt ist Professor Mario Galli weit besser unterrichtet als ich“) braucht sich zu sorgen. Höfer ist weise geworden, der Ton der Elegie hat den Zynismus ersetzt.