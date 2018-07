Die Raumfahrt ermöglicht die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Auge und Ohr

Unter den vielen überraschenden Ergebnissen der Weltraumfahrt ist eines besonders rätselhaft: Offenbar vermögen Astronauten aus Höhen von über 150 Kilometern noch Einzelheiten auf der Erde zu erkennen, die schon von einem Flugzeug aus nicht mehr zu sehen sind. Gordon Cooper berichtete während seines Fluges mit dem Mercury-9-Schiff, daß er einzelne Straßen, Gebäude und Fahrzeuge sehen konnte. Auch habe er Rauch, der aus einer Hütte im Himalaya-Gebiet aufstieg, deutlich wahrgenommen. Ed White, der 1965 mit Gemini 4 die Erde umkreiste, versicherte ebenfalls, er habe Straßen, das Kielwasser von Schiffen, Lampenketten der Straßenbeleuchtung und den Rauch von Lokomotiven und Häusern klar erkennen können.

Die amerikanischen Raumfahrtmediziner waren anfangs geneigt, diese Berichte als Halluzinationen abzutun und sie der übermäßigen Nervenanspannung der Raumpiloten zuzuschreiben. Diese müßten nämlich, sollten ihre Angaben wahr sein, die beschriebenen Objekte noch unter einem Raumwinkel von weniger als einer halben Bogenminute erkannt haben, während man seit langem weiß, daß ein Mensch mit guter Sehschärfe ein Objekt erst wahrnimmt, wenn die von den äußeren Enden des Gegenstandes ausgehenden Lichtstrahlen am Auge des Betrachters einen Winkel von mindestens einer Bogenminute (1/60 Grad) bilden.

Im Sturzflug getestet

Im Zustand der Schwerelosigkeit, so vermuteten die Fachleute aus theoretischen Gründen, müßte die Sehschärfe eher geringer werden. Tatsächlich wurde diese Annahme von den Ergebnissen sowjetischer Sehtests in Überschallflugzeugen gestützt: Während des unter normalen Schwerebedingungen durchgeführten Fluges lag die untere Grenze der Bildauflösung durch die Augen der getesteten Piloten bei 1,1 Bogenminuten, hingegen betrug sie 1,2 Bogenminuten während eines Sturzfluges, bei dem kurzfristig ein schwereloser Zustand herrscht. Überdies hatten russische Kosmonauten während der Wostok-Experimente keine wesentliche Änderung der Sehschärfe festgestellt.

Andererseits stimmten die Erfahrungsberichte der amerikanischen Raumfahrer hinsichtlich ihrer erstaunlichen Erkennungsfähigkeit auffallend gut überein. Hinzu kam, daß auf Photographien, die von den Gemini-Besatzungen angefertigt wurden, Details sichtbar waren, die Luftaufnahmen derselben Gebiete von Flugzeugen aus nicht erkennen ließen. Schließlich wurden die Zweifel an den Angaben der Astronauten während der letzten Gemini-Experimente vollends beseitigt: Man hatte an verschiedenen Stellen der Erde aus weißem Plasticmaterial angefertigte Zeichen ausgelegt, die den Raumfahrern vorher nicht bekannt waren. Der Größe einiger dieser Symbole entsprach in der Flughöhe der Gemini-Kapseln ein Winkel von nur einer halben Bogenminute. Dennoch wurden diese Zeichen von den Raumfahrern einwandfrei identifiziert.

Eine Erklärung für die verbesserten Sichtbedingungen in sehr großer Höhe liegt auf der Hand: Turbulenzen und lokale Inhomogenitäten der dichten Atmosphäre über der Erde bewirken, daß die feinen Details eines Panoramas, das sich dem Betrachter in einem Flugzeug offenbart, verschwimmen. Dieser Effekt vermindert sich aber mit zunehmender Entfernung von der verschleiernden Luftschicht, weil dabei die Winkel der störenden Bildverzerrungen kleiner werden. Außerdem streuen und reflektieren die in den unteren Luftschichten vorhandenen Staubpartikel das Licht; dadurch wird der Kontrast der betrachteten Objekte verringert. Aber auch dieser Einfluß nimmt mit zunehmender Entfernung von der Staubschicht ab. Aus den gleichen Gründen kann man von einem Flugzeug aus den Grund eines stillen Gewässers sehen, der demjenigen unsichtbar bleibt, der von einem Schiff, also von einer zu dem optisch störenden Medium relativ geringen Entfernung aus, auf denselben See schaut.