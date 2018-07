Inhalt Seite 1 — Kein Geld für Übersetzungsroboter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas v. Randow

Die Fortsetzung der staatlichen Finanzierung von Forschungsprojekten, die die Entwicklung von Übersetzungsmaschinen zum Ziel haben, ist nicht mehr gerechtfertigt.

Dieses harte Urteil fällte ein Komitee, das im Auftrag der amerikanischen Zentralen Abwehrbehörde (CIA), des Pentagons und des US-Wissenschaftsrates zwei Jahre lang die Notwendigkeit, die Resultate und Fortschritte von Versuchen untersucht hat, fremdsprachige Texte durch Computer vollautomatisch ins Englische zu übertragen. Die Gründe, die zu diesem Verdikt führten, sind jetzt in der Broschüre „Language and Machines“ (National Research Council) veröffentlicht worden:

„Die in den verschiedenen Forschungszentren der Welt durchgeführten Arbeiten auf dem Gebiet der maschinellen Übersetzung haben zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt. In den letzten Jahren sind keine wesentlichen Fortschritte mehr erzielt worden, und es ist nach Ansicht der meisten Fachleute auch nicht damit zu rechnen, daß ein brauchbarer Übersetzungsautomat in absehbarer Zeit entwickelt werden kann.“

„Selbst wenn ein automatisches Sprachübersetzungsgerät realisierbar wäre, würde es unrentabel sein im Vergleich zum menschlichen Übersetzer, der eine relativ billige Arbeitskraft ist (durchschnittliches Jahresgehalt im US-Staatsdienst: 27 400 DM).“

„Gegenwärtig herrscht kein Mangel an Übersetzern, und es gibt keinen ersichtlichen Grund zu der Annahme, daß ein solcher Mangel in Zukunft eintreten könnte.“

Der Untersuchungsausschuß, dessen Vorsitz der bekannte Informationstheoretiker John R. Pierce innehatte, hält indessen die bisher von den Wissenschaftlern investierten Bemühungen und die von den amerikanischen Steuerzahlern investierten 20 Millionen Dollar in die Entwicklung von Übersetzungsrobotern nicht vollends für vertan. Vielmehr empfiehlt das Komitee den staatlichen Behörden, künftig solche Forschungsprojekte zu finanzieren, die bei der Suche nach dem Übersetzungsautomaten als Nebenprodukte abgefallen sind. An erster Stelle erwähnt der Report die moderne Linguistik, die sich bei Untersuchungen der Grammatik, der Syntax und der Semantik mathematischer Methoden bedient.

Die Mathematisierung der sprachlichen Gesetzmäßigkeiten ist eine notwendige Voraussetzung für die Herstellung von Computer-Programmen, die nicht etwa nur eine – völlig unbrauchbare – Wort-für-Wort-Übersetzung liefern, sondern bei der Übertragung eines fremdsprachigen Textes auch die linguistischen Funktionen der einzelnen Satzteile berücksichtigen.

So war man gezwungen, mathematische Modelle der Sprache zu konzipieren, und dabei entdeckten die Wissenschaftler bislang unbekannte sprachstrukturelle Zusammenhänge, deren weitere Erforschung von großem theoretischem Wert ist und auch praktische Konsequenzen haben wird. Hierzu gehören neue Verfahren, nach denen man Fremdsprachen effektiver lehren oder Vertrags- und Gesetzestexte so formulieren kann, daß sie keine verschiedenen Auslegungen mehr gestatten, sowie die Herstellung künstlicher, gegen Empfangsstörungen weitgehend unempfindlicher Sprachen für den Sprechfunkverkehr zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt. „Auch versetzt uns“, wie es in dem Bericht heißt, „die wissenschaftlich betriebene Linguistik in die Lage, sinnvolle psychologische Experimente zur Untersuchung des Sprachgebrauchs, der menschlichen Kommunikation und des Denkens durchzuführen.“