Der Machtkampf zwischen dem linken und rechten Flügel der chinesischen Kommunisten ist am Jahresbeginn in ein neues Stadium gerückt. Noch hat sich die ultrarevolutionäre Gruppe um Mao Tse-tung und seinen „Kronprinzen“ hin Pao nicht gegen die Rivalen durchsetzen können, die sich um Staatspräsident Liu Tschaotschi, Parteigeneralsekretär Teng Hsiaoping und einige Führer der Armee scharen. Die von Maos Roten Garden als „Kapitalisten“ gebrandmarkten Parteiführer werden offensichtlich von Komitees in den Provinzen und von einer nicht geringen Fraktion im Zentralkomitee unterstützt.

Kurz vor Silvester wurden der chinesische Gewerkschaftsbund aufgelöst. Die Gewerkschaftszeitung mußte ihr Erscheinen einstellen, weil sie, „Sprachrohr und Mittel zur Spaltung der Arbeiterklasse und zur Restauration des Kapitalismus“ gewesen sei. Als Beispiel führten die Roten Garden an, das Gewerkschaftsorgan habe als einzige chinesische Zeitung Maos Gedicht „Der ganze Fluß ist rot“ nicht veröffentlicht.

In diesem Jahr sollen endgültig die „Ungeheuer und Dämonen überall in der Gesellschaft“ besiegt werden. Maos Roten Garden wurde aufgetragen, die „große proletarische Kulturrevolution“ in die Fabriken und die Landgebiete zu tragen, um das revolutionäre Denken des Volkes zu fördern und die Produktion zu steigern. In den Parteizeitungen wurde gefordert, die revolutionären Schüler und Intellektuellen müßten ihr hochmütiges Wesen ablegen und bei den Arbeitern und Bauern in die Lehre gehen; sie sollten mit ihnen leben, arbeiten, essen und kämpfen. Zum erstenmal wurde am Jahreswechsel öffentlich der Rücktritt von Staatspräsident Liu und Generalsekretär Teng gefordert. Die Radikalsten unter den Rotgardisten Maos forderten außerdem, der ehemalige Bürgermeister von Peking, Peng Tschen, solle erschossen werden. Das gleiche Schicksal wurde dem ehemaligen Generalstabschef Lo Jui-tsching, dem früheren Propagandaleiter Lu Ting-Ji und dem Parteisekretär Jang Tschang-kun angedroht.

Staatspräsident Liu hatte bereits im Oktober auf einer Massenkundgebung Selbstkritik geübt, die seinen Gegnern jedoch nicht genügte. In einer Erklärung von dreitausend Worten hatte außerdem seine Frau, die „First Lady“ der Volksrepublik, sich selbst bezichtigt, daß sie die Partei und das Vertrauen Maos verraten habe, weil sie „dem Gift der bürgerlichen Erziehung“ erlegen sei Von ihrer Tochter mußte sie sich öffentlich vorwerfen lassen, sie habe sich wie eine Herrscherin aufgeführt.

Der neueste Angriff gegen Liu kam aus dem Munde von Madame Tschiang Tsching, der Frau Maos, seit einigen Monaten stellvertretende Führerin der Kulturrevolution. Sie bezeichnet Lius Selbstkritik kurzweg als Täuschung und sagte dem Staatspräsidenten nach, er sei eine „Person wie Chruschtschow“.

In die Schußlinie der maoistischen Rotgardisten geriet neuerdings auch Außenminister Tschen Ji („Werft den alten Tschen hinaus“). Sogar der Einpeitscher der Kulturrevolution. Tao Tschu, der vierte Mann in der Partei-Hierarchie, mußte sich als „Vertreter der bürgerlichreaktionären Linie“ beschimpfen lassen.

Die sowjetische Armeezeitung „Roter Stern“ unterstellte Mio Tse-tung quasi, er wolle seine Kulturrevolution mit Hilfe der Armee über die Grenzen in die Sowjetunion hineintragen. Systematisch habe er unter den Soldaten den Haß auf die Sowjetunion gezüchtet.

Die sowjetische Besorgnis wurde vermehrt durch den propagandistischen Aufwand, mit dem Peking die neue, über Erwarten starke Atomexplosion am 28. Dezember – es war der dritte Versuch in einem Jahr – als einen Sieg der Lehre Maos feierte. Die Nachrichtenagentur „Hsinhua“ erklärte: „Dies ist ein Schwerer Schlag für das amerikanischsowjetische Zusammenspiel im nuklearen Monopol und in der Erpressung.“