Das neue Jahr begann in Vietnam mit schweren Kämpfen (selbst während der Waffenruhe wurde weitergeschossen) und mit (äußerst geringen) Aussichten auf Verhandlungen. Unter dem Druck des linken Labourflügels und der Liberalen überraschte der britische Außenminister Brown die Welt mit einem Friedensappell. Gleichzeitig bat UN-Generalsekretär U Thant die Vereinigten Staaten um eine großzügige Friedensgeste, während die Nationale Befreiungsfront in Südvietnam den für das Mond-Neujahrsfest geplanten viertägigen Waffenstillstand einseitig auf eine Woche verlängerte.

Der Initiative Browns war von vornherein wenig Erfolg beschieden. Seine Aufforderung zu einer Dreierkonferenz zwischen beiden Regierungen Vietnams und den Amerikanern, die in Hongkong stattfinden könnte, ignorierte die Existenz der Nationalen Befreiungsfront in Südvietnam, die sich als Staatsmacht fühlt, in zwölf Hauptstädten offizielle Beziehungen unterhält und angeblich vier Fünftel Südvietnams zumindest bei Nacht beherrscht. Hanoi wies den Vorschlag als „heimtückisch“ zurück.

UN-Generalsekretär U Thant, der von den; USA zur geheimen Vermittlung eines Friedens ermächtigt worden war, gab. den Schwarzen Peter an die Amerikaner zurück. Seiner Ansicht nach kann über einen Waffenstillstand überhaupt erst verhandelt werden, wenn die USA bedingungslos ihre Bomberoffensive gegen Nordvietnam einstellen.

Washington erklärte sich dazu bereit, falls auch Nordvietnam mit einer entsprechenden Gegenleistung aufwarte. Bisher hat jedoch die Regierung in Hanoi immer, wieder erklärt, sie könne, eingedenk ihrer bitteren Erfahrungen auf der Genfer Konferenz 1954, Verhandlungen nur zustimmen, wenn die USA zuvor die Luftoffensive beendeten, die Nationale Befreiungsfront anerkennten und mit ihrer „Aggression“ aufhörten, (Der letzte Punkt läßt sich so deuten, daß Hanoi bereits zufrieden wäre, wenn die Amerikaner keine neuen Truppen schickten.)

Die amerikanischen Militärs befürchten, ein Stopp der Luftoffensive würde zu große Nachteile bringen, wenn nicht gleichzeitig der Nachschub an Menschen und Material von Nord nach Süd aufhört. Abwehroffiziere der US-Armee haben allerdings weniger Bedenken als die Generale. Nach ihrem Zahlenmaterial hat sich während der 37tägigen Bomberpause im vergangenen Winter die Infiltration von Nord nach Süd nicht – wie bisher angenommen wurde – verstärkt, sondern erheblich verringert. Statt der monatlich 1500 Soldaten marschierten in diesem Zeitraum nur ganze 500 auf Dschungelpfaden nach Süden, weil die Nordvietnamesen alle verfügbaren Kräfte aufboten, um die zerstörten Straßen, Brücken und Fabriken wieder aufzubauen. Diese Erholungspause befähigte den Gegner dann, in den folgenden Monaten erheblich mehr Soldaten als früher in Marsch zu setzen.

Der amerikanische Luftkrieg gegen Nordvietnam ist in den USA selber umstrittener denn je, seit durch die Veröffentlichungen in der „New York Times“ klargeworden ist, daß bei den Angriffen unvermeidlich auch Wohnviertel getroffen werden. Der Kongreß will die Folgen des Bombenkrieges untersuchen. Viele Abgeordnete und Senatoren wollen jedoch jetzt erst recht mit allen Mitteln gegen Nordvietnam vorgehen.

„Zum Teufel mit der Weltmeinung“, sagte der Abgeordnete Mendel Rivers, der Vorsitzende des Wehrausschusses. Hanoi sollte ruhig dem Erdboden gleichgemacht werden. Sein Kollege im Senat, der angesehene Senator Russell, verlangte eine weitere Eskalation, damit der Krieg zu Ende gehe und „unsere Jungen nach Hause kommen“. In dasselbe Horn stieß Kardinal – Feldgeistlicher Spellman, der den Soldaten in Vietnam zu Weihnachten predigte, jede andere Lösung als der Sieg sei unvorstellbar.