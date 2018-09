Das Tempo der Entwicklung steht im umgekehrten Verhältnis zu der Geschwindigkeit, mit der das Flugzeug einmal fliegen soll. Pünktlich zu Neujahr verkündete der amerikanische Präsident Johnson zwar, daß die Boeing-Flugzeugwerke den Wettbewerb um den Bau des ersten amerikanischen Überschallflugzeugs gewonnen haben; doch es steht noch dahin, wann die Produktion des ersten Prototyps beginnt.

Das hat mehrere Gründe. Zum einen muß die Konstruktion weiter ausgearbeitet werden, zum andern soll das Problem des Überschallknalls genauer untersucht werden, und schließlich geht es auch um die Finanzierung der eineinhalb Milliarden Dollar Entwicklungskosten.

Inzwischen gewinnt das britisch-französische Überschallflugzeug „Concorde“ immer mehr Gestalt; es wird zwei oder gar drei Jahre früher in der Luft sein als das amerikanische.

Erfreulicherweise legt die Lufthansa ein ruhigeres Tempo vor. Sie setzt auf die amerikanische Karte und will frühestens zwei Jahre nach der Einführung eines Überschall Verkehrs solch ein Flugzeug einsetzen. Ist es denn auch wirklich so dringlich, daß wir in drei statt in sieben Stunden über den Atlantik fliegen können? Nur um dann vielleicht stundenlang in Verkehrsstauungen auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt steckenzubleiben? hm