"Wir müssen wieder lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, und dürfen uns in den Entscheidungen, die uns betreffen, nicht von den anderei abhängig machen. Wir wollen zusammen mit den freien Nationen im Verband fahren, aber nicht im Schlepptau der anderen " "Das vor uns liegeade Jahr 1967 wird nicht ein Jahr strahlender Neuerungen sein können. Wer sohhe Neuerungen erwartet, dem ist noch licht klargeworden, was wir aufzuholen hiben " "Der Krieg tobt hemmungslos in Südostasien. Er ist ein ungerechter Krieg, weil er tatsächlich das Ergebnis der bewaffneten Intervention der Vereinigten Staaten auf dem Territorium Vietnams ist. Es ist ein verabscheuurgswürdiger Krieg, weil eine große Naticn dabei eine kleine Nation verheert. Im Namen des gesunden Menschenverstandes, der Zuneigung, die wir für Indochina empfinden, im Namen der zwei Jahrhurderte alten Freundschaft, die uns mit Amerika verbindet, halten wir es für notwendig, daß Amerika die Heimsuchung beendet, indem es seine Truppen auf eigenes Gebiet zurücknimmt " "Die Welt ist nur vom Konflikt in Vietnam beeindruckt, hat jedoch Portugals blutigen Krieg in Afrika vergessen. Die Kämpfe in unseren Besitzungen sind ein Krieg mit kommunistischem Beigeschmack, der die Menschheit beschämt. Portugals Politik in Afrika ist die Frucht Jahrhunderte alter Erfahrungen, die sich bisher noch nicht als falsch erwiesen haben " "Vielleicht bekommen wir einige Stöße ab, aber ich bin überzeugt, daß wir nicht zerbrechen werden " "Ich wage die Behauptung: wo der Dämon Satan regiert, gibt es mehr Gerechtigkeit als dort, wo die Vereinten Nationen in scheinheiliger Heuchelei schwelgen " "Die Feiern zum tausendjährigen Bestehen der polnischen Kirche haben schlüssig bewiesen, daß ganz Polen katholisch ist. Aber irgend jemand findet sich immer bereit, Unruhe zu stiften "

