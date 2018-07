FÜR die, die den Titel beim Wort nehmen und sich mit dieser Einladung in der Tasche auf die Reise nach Prag begeben möchten –

„Einladung nach Prag“, herausgegeben und eingeleitet von Traugott Krischke; Verlag Langen Müller, München; 346 S., 19,80 DM. ES ENTHÄLT über einhundertdreißig Beiträge über die Stadt Prag, die seit drei Jahren auch für Bundesbürger wieder erreichbar ist: Gedichte, Reisebeschreibungen, Erinnerungen, Briefe, Erzählendes, Essayistisches – das älteste Zeugnis ist ein Auszug aus Sebastian Munsters „Cosmographey“ (1578), das jüngste ein Reisefeuilleton von Heike Doutiné (1966).

ES MISSFÄLLT nicht eigentlich: Die Idee einer solchen schriftlichen Einladung in die Stadt, die wiederholt in ihrer Geschichte die Kapitale Europas war, ist sogar sehr begrüßenswert, die vielseitige Auswahl verrät Hingabe und Belesenheit, des schwierigen Problems der deutsch-tschechischen Beziehungen hat sich der Herausgeber mit Vorsicht und Objektivität angenommen – kurz, es fällt gar nicht leicht, mit dem Buch, so wie es ist, nicht zufrieden zu sein. Dennoch: wer mit diesem Buch, in Ergänzung eines normalen Reiseführers, die Reise nach Prag antritt und von ihm Auskünfte und Perspektiven erwartet, die seinem Verständnis helfen, wird enttäuscht. Weder werden ihm systematisch historische Zusammenhänge geboten, auf die er in dieser Stadt, in der jeder Stein seine Geschichte zu haben scheint, ganz besonders angewiesen ist, noch erhält er irgendeine Vorstellung vom Leben im heutigen Prag. Dafür sieht er sich einer erdrückenden und trotz des gehobenen Tones nichtssagenden Akkumulation bruchstückhafter Huldigungen gegenüber („O Prag, du tolle, du feierliche Stadt... Wilhelm Raabe), die ihm über den Gegenstand seines Interesses wenig, manchmal höchstens etwas über die Person ihrer Autoren verraten. So ist es für Rilke-Forscher eher als für Prag-Reisende interessant, daß Rilke von seiner Vaterstadt zu einer Reihe mittelmäßiger Gedichte inspiriert wurde; und daß Wagner in Prag einen Sonnenbrand mit Petersilienumschlägen traktiert hat, dürfte noch nicht einmal Wagner-Enthusiasten sonderlich interessieren. Weniger Impressionen und Apostrophen, mehr planvolle Information und Rücksicht auf den bedürftigen CSSR-Reisenden – und es wäre ein wirklich empfehlenswertes Buch geworden.

