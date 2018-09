Sechs schlichte Aluminiumbuchstaben an der Glastür im 1. Stock eines Bürohauses in den Hamburger Colonnaden, das ansonsten von der IBM gemietet ist, künden davon, daß hier das Domizil der deutschen Tochtergesellschaft der Texaco Inc., New York, ist. Das Unternehmen wurde im Januar dieses Jahres unter dem Namen Deutsche Texaco Ltd. in Delaware/USA mit einem Startkapital von 25 000 Dollar gegründet und ist trotz des deutsch klingenden Namens eine Aktiengesellschaft nach amerikanischem Recht.

Seine Aufgabe: diejenigen technischen Maßnahmen durchzuführen, die bei der Übernahme der Deutschen Erdöl-AG – DEA – durch das Angebot der Texaco an die DEA-Aktionäre notwendig wurden, ihre Aktien in Wandelschuldverschreibungen des amerikanischen Mineralölkonzerns umzutauschen.

Hinter der Glastür verbirgt sich jedoch noch eine zweite Firma, die kein Türschild ausweist, die man auch im Hamburger Telephonbuch vergeblich sucht: Die Regent Oel GmbH. Sie wurde vor einem Jahr in Frankfurt am Main gegründet und zog nach der Übernahme der DEA durch die Texaco an den Sitz der neuen Texaco-Tochter nach Hamburg. Außer einer Eintragung in das Handelsregister hat man über diese Firma in der Öffentlichkeit noch nichts gehört. Ihr Aufgabengebiet ist jedoch weit gespannt. In der Registereintragung heißt es: „Produktion, Raffinierung und sonstige Verarbeitung sowie Handel mit und Vertrieb von Öl, sowie Öl- und Petroleumprodukten und Fetten aller Art und ähnlichen Erzeugnissen.“

Ihr Geschäftsführer Wilhelm Groth hüllt sich in Schweigen, nicht einmal die Personalstärke des Unternehmens will er nennen. Er folgt damit einer Weisung aus New York, dem Sitz der Texaco-Muttergesellschaft.

Nun ist die Texaco allerdings noch an einem weiteren Unternehmen in der Bundesrepublik interessiert, das sich ebenfalls mit Produktion, Raffinierung, Verarbeitung und Handel mit Öl beschäftigt, nämlich an der Caltex Deutschland GmbH. Diese Firma aber müssen sich die New Yorker Texaner mit einem zweiten Ölgiganten teilen, der Standard Oil of California. Dem Wert ihrer Anlagen nach gerechnet steht die Texaco unter den US-Erdöl-Konzernen an dritter, die California an sechster Stelle.

Die 1936 gegründete Caltex, die das gemeinsame Geschäft außerhalb der USA betreiben soll, gehört den Eltern zu gleichen Teilen. Bis in die jüngste Zeit haben beide Firmen erhebliche Summen in die Caltex investiert, und doch wollen die Gerüchte nicht verstummen, daß eine Scheidung der Ehe zwischen Texaco und California bevorstehe. Scheidungsgrund: Regent?

Es gibt eine ganze Reihe von Anhaltspunkten dafür, daß in dieser Ehe nicht mehr alles stimmt. Schon in den USA gibt es erhebliche Unterschiede in der Geschäftspolitik beider Unternehmen. Während sich die Standard Oil of California durch, eine vornehm zurückhaltende Geschäftspolitik auszeichnet, steht die texanische Gesellschaft im Ruf einer robusten Hemdsärmeligkeit.