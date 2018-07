Im Städtchen spielt die Blasmusik, und höher als alle Bäume, auf die man notfalls klettern kann, steht der Kirchturm da: Georg steigt in seine Schnallenschuhe, steckt sich ein paar von seines Vaters Taschentüchern ein, rückt sich den Schlips zurecht, nimmt noch der Mutter besorgten Rat entgegen, er solle sich im Flugzeug nicht zu nah ans Fenster setzen, da es dort sicherlich ziehe, und fliegt dann, die Stuyvesant Musik im Ohr und einen Bischof hinterlassend, dem er einmal den Ring küssen durfte, davon aus Paderborn in einer Caravelle der SAS, die sich beim Start prächtig von allen Seiten zeigt.

So beginnt Franz Josef Spiekers Film "Wilder Reiter GmbH", der sein erster langer ist — mit einer autobiographischen Sequenz also, denn auch für Spieker, der heute in München lebt und schon ein halbes Jahr Hollywood hinter sich hat, fing alles damit an, daß er Paderborn den Rücken kehrte, 1954, einundzwanzig Jahre alt, mit dem Abitur in der Tasche und der Idee im Kopf, einmal Filme zu machen.

Es verschlägt Georg nach München, in eine Zeitungs Redaktion: Er sei zu jeder Arbeit bereit, sagt er, er photographiere auch, aber keiner weiß mit dem Jungen in den Schnallenschuhen etwas anzufangen. Und so verschlägt es ihn zu Kim Calder, der zwar nicht singen kann, aber an das ganz große Geld im Schlagergeschäft heran will. Vor den Toren der Stadt, in Wald und Moor und am Fuße eines Hügels, auf dem ein Nonnenkloster steht, haust Kim, der sich der Wilde Reiter nennt, mit seinen Leuten in einem elenden Schuppen, dessen luxuriösester Einrichtungsgegenstand ein Glücksspielautomat ist. Georg soll Kims Public Relations Manager werden, und er freut sich auf den Job, denn er stellt sich etwas Feines darunter vor, eine Arbeit, von der man in Paderborn nur träumen kann. Was er jedoch zu sehen kriegt, läuft allen seinen Vorstellungen von der großen weiten Welt und ihrem Glanz zuwider: Kim entpuppt sich als ein abgerissener Spinner, der seine Tage damit hinbringt, auf einem müden Pferdchen durch den Wald zu reiten, merkwürdige Laute von sich gebend. Georg stolpert also aus einem Film, der anfängt, als wolle er einen wenn auch komischen Bildungsroman erzählen, alsbald in einen andelen, in dem nichts mehr so recht vom Fleck kommt oder allenfalls in die verkehrte Richtung sich entwickelt — die Caravelle hat Georg nicht weit gebracht, nicht nach Hollywood, sondern nach Bayern. In ein Bayern allerdings, in dem es spukt, in einen Film, durch den die Obsessionen eines Mannes geistern, der in Hollywood war, aber aus Paderborn stammt, seine katholische Erziehung nicht ganz verwinden und den Bischof und seinen Ring nicht vergessen kann und sich deshalb in seinem eigenen Film als Lehrer Lempel an einer Kirchenorgel zeigt und des Wilden Reiters unartikuliertes Halleluja begleitet. Filmbilder verschiedenen Realitätsgrades und verschiedener Herkunft mischen sich: Der Einstellung, in der die Paderborner Musikanten blasen, sie könnte aus einem Dokumentarfilm über das Sauerland am Sonntag stammen, folgt wenig später eine Montage, in der sich zwei Werbespots verhaken, ein konkreter für die SAS und ein abstrakter, der jenes Reisegefühl mobilisiert, das den Umsatz gewisser Konsumartikel fördert; Whitey möchte als Amerikaner durchgehen, indem er die Amerikaner aus den amerikanischen Filmen kopiert und die aus Fürstenf eldbruck oder Murnau; Kim reitet sein Pferdchen unermüdlich kreuz und quer durch den Wald, als sei er in einem Western beschäftigt, ohne daß je ein Western dabei herauskommt. Und wenn Spieker Fellini oder Bunuel zu zitieren scheint, führt er in Wirklichkeit nur vor, was von Fellini und Bunuel in Paderborn noch bleibt, wenn man ihre Filme als Erfahrungen ernst nimmt. Auch die Sache mit der Nonne Marie Louise teilt nur die Art und Weise mit, in der sich eine subjektive Erfahrung in einem komischen Film objektivieren kann.

Es gelingt Kim eines Tages nach zwei mehr oder weniger fehlgeschlagenen Versuchen, werbewirksames Aufsehen zu erregen, eine ausgerückte Nonne so zu erschrecken, daß sie vom Wege abkommt und in den Sumpf gerät. Nur einer vermag sie aus ihrer Todesnot zu retten — Kim. Georg photographiert die Szene, die Lokalpresse hat ihren Knüller, die Platte mit dem Lied von der Errettung einer Nonne wird ein Hit. Und, vor allem, der Pfarrer eilt herbei, um Kim zu danken und die hübsche Marie Louise, in Pullover und Hosen zwar, doch wahrscheinlich unversehrt, heimzuführen in ihr frommes Haus. Kim müsse unbedingt einmal in der Kirche singen, sagt er, die Kirche sei stets auf der Suche nach neuen Wegen, die Jugend zu begeistern. Wie Spieker Bilder zusammenträgt, die an amerikanische Western erinnern, oder Redensarten aus dem Gangsterfilm, so trägt er auch Bilder zusammen, die an jene bunten Zettelchen mit heiligen Motiven erinnern, die in katholischen Volksschulen für gutes Betragen verteilt werden: Auf Kims Pferdchen reitet Marie Louise, von Whitey geführt, im Gegenlicht durch den Wald wie die Mutter Gottes, von Josef geführt. Es sind freundliche, fast nostalgische Bilder: Spiekers Film ist so wenig ein Film gegen die Kirche wie er ein Film gegen Hollywood ist oder das Schlagergeschäft oder die importierte Vorstellung von Publicity, die den Wilden Reiter teitet. Auch wenn Spieker Whitey auf die Frage, ob man wohl ohne weiteres eine Nonne entführen könne, ob die denn einfach so mitgingen, antworten läßt, das sei doch klar, das müsse man nur einmal psychologisch bedenken, oder dem guten Pfarrer die Sentenz in den Mund legt, das Leid hienieden habe den Vorteil, die Menschen im Glauben zu bestärken, und das am Bette Kims, der gar nicht krank ist, sondern nur so tut, verbirgt sich dahinter keine vom Kontext des Films, von seinen Bildern ablösbare Botschaft, weil Spieker nicht Gedanken illustriert, sondern in Bildern denkt.

Das unterscheidet ihn, zum Beispiel, auch von Alexander Kluge, der in "Abschied von gestern" eine Kino Geschichte aus dem Widerstand entwickelte, den der Film als Sprache im allgemeinen und die spezifische Tradition des deutschen Films im besonderen gegen seine Geschichte, seine Absichten und seine Gedanken leistete. Kluge hat sich des Kinos bedient, weil er es für seine Geschichte brauchte, Spiekers Geschichte dagegen ist eine vitale KinoGeschichte von vorneherein. Und deshalb ist es nur scheinbar paradox, zu sagen, daß erst mit seinem Film auch für den jungen deutschen Film die Zeit der Reflexion endgültig begonnen hat.