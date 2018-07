Anita Kristina war der Star einer Ballettpremiere in der Hamburger Staatsoper. In Harald Landers „Etudes“, die das harte Exerzitium des Balletttrainings von den fünf Positionen, den Übungen an der Stange über die Pirouetten bis zu den Ballonsprüngen zur tänzerischen Illusion verklären, brillierte sie durch die Präzision ihrer Technik, wie sie durch ihre Anmut bezauberte. Ihre Partner waren Heinz Clauss und Peter van Dyk, der leider durch eine Verletzung etwas gehandikapt war.

Im ersten Teil stellte sich Roland Petit, der eigenwillige moderne französische Choreograph, vor. Die „24 Préludes“ forderten das Solo-Paar Uta Graf und Francis Sinceretti und das Corps de ballet am stärksten, waren die Préludes nach der Musik von Marius Constant doch in jenem „Catch-as-catch-can“ der sich oft in einer Verschlingung und Verwirrung von Leibern offenbart und eine unerhörte akrobatisch-gymnastische Durchbildung der Tänzer verlangt, wenn fatale Anklänge ans Bodenturnen vermieden werden sollen.

Das Handlungsballett „Carmen“, bei dem Bizets Partitur in harten Clinch genommen wurde, hatte trotz des hinreißenden Bühnenbildes kaum noch andalusische Farben, es war eine Carmen à la parisienne, nicht vor Sevilla, sondern in Montmartre zu Hause. Angèle Albrecht und Daniel Lommel als José gab hier Roland Petit hinreichend Gelegenheit, nicht nur ihre tänzerischen Qualitäten, sondern auch ihre darstellerischen Fähigkeiten zu demonstrieren. A. M.