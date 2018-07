Von Jürgen Zimmer

Bei Gewitter muß man den Gashahn zudrehn. (Tucholsky, Die Glaubenssätze der Bourgeoisie)

Man soll, heißt es bei uns, Babys alle vier Stunden füttern. Nachts können sie ruhig schreien, das stärkt die Lungen. Je eher sie auf dem Topf sitzen, desto besser; früh übt sich, wer später einen sauberen Charakter haben will. Natürlich, Strafe muß sein; man hat ja gesehen, in Amerika, wie das ist, wenn Kinder machen, was sie wollen, und den Eltern auf dem Kopf herumtanzen. Kinder muß man zu ihrem Glück zwingen und sie ins Bett stecken. Das macht nichts, wenn sie brüllen, das stärkt den Willen. Sie sollen die Eltern fürchten und lieben und immer die Wahrheit sagen, auch wenn es hinterher weh tut. Und früh gehorchen, damit sie im Leben später nicht scheitern. Kinder sollen an inständige Sachen denken, nicht an Schweinereien und so, in der Unterprima wird die Biologielehrerin es ihnen dann erklären.

Der Volksmund scheint, weil auf Mißverständnissen beruhend, unausrottbar. Adolf Portmann ist gekommen und hat vom extra-uterinen Frühjahr berichtet, und Alexander Mitscherlich bat gefolgert, daß eine Verwöhnung während dieser Zeit gar nicht möglich, jede Dressur hingegen von Übel sei, und daß ein Baby ein Recht darauf habe, alles zu verlangen und nichts zu geben. Aber von der Doktorin Johanna Haarer bis hin zu Aletes Mütterdienst wissen sie es alle besser, schreiben die Regeln vor und dozieren, ein Baby müsse um sechs, halb zehn, dreizehn, sechzehn, neunzehn und zweiundzwanig Uhr trinken. Es hat eben Pech gehabt, wenn das mit der Verdauung und dem Hunger nicht so klappt, wie Eltern und Berater es sich denken.

Und weshalb zwingt man Kinder so früh auf den Topf? Wolfgang Metzger hat geschrieben, daß der Sauberkeitsdrill sich nicht auszahlt, weil sich die Kinder später rächen, mit Bettnässen, Verstopfungen, Stottern, Verstocktheit und nächtlichen Angstanfällen. In den Lebensläufen der Neurotiker kommt es zu seltsamen Verbin-Jungen: Wer in der Analphase auf dem Topf hergeben mußte, was er lieber behalten hätte, kompensiert später den Verlust, ist hinter dem Geld her und nimmt den Besitz als Fetisch. Deutsche in der See (einst vielleicht im Bleyle-Sweater und frisch gewaschen spazieren geführt) buddeln im Sand und holen halbwegs im Spiel nach, was man ihnen früher verboten hatte: sich dreckig zu machen.

Die Irrationalismen unserer Erziehungskonzepte könnten Pädagogen und Psychologen schnell ausräumen. Von der Traditionellen aber ist Hilfe nicht zu erwarten. Die Regeln, die sie ins mitteilen, sind nur zu bekannt, weil sie jenem Kodex entstammen, nach dem wir alle aufgezogen wurden. Statt daß sie die Regeln kritischer Kontrolle unterwerfen, rationalisieren sie sekundär die Erlebnisse der eigenen Jugend und verkaufen als letzte Werte und als Erziehungsziel, was das Produkt ihrer privaten Erfahrung und mithin Folge der zufälligen Kulturtradition st.

Pädagogische Zielvorstellungen alter Provenienz wie die von Ruppert – „Tapferkeit, Güte, Ehrfurcht“ –, von Oswald Kroh – „Echtheit, Innerlichkeit“ –, von Rudolf Raasch – „Höherführung des Menschen“ –, Metaphern dieser Art, wie sie sich heute noch als Bildungsziele in den Präambeln der Lehrpläne oder den Handbüchern der Pädagogischen Psychologie finden, sind in ihrer Ungenauigkeit beliebig auswechselbar. Sie spiegeln die Normen einer bürgerlichen Schicht, die ihre Herrschaft auch dadurch zu sichern trachtet, daß sie die Ideale des eigenen Standes als wissenschaftlich objektiv und quasi gottgewollt ausgibt.