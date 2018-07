Die auf diesem mikroskopischen Photo mitaufgenommenen Pantoffeltierchen erscheinen riesenhaft im Vergleich zu dem elektronischen Schaltbaustein, der von der IBM entwickelt wurde. Die bisher kleinste und zugleich mit höchster Geschwindigkeit arbeitende Schalteinheit für Computer-Operationen enthält fünf Transistoren und drei Widerstände in einem dünnen, weniger als ein viertel Quadratmillimeter großen Silikonplättchen. Die Transistoren (auf dem Bild als gestrichelte Strukturen erkennbar) nehmen eine Fläche von nur einem vierhundertstel Quadratmillimeter ein, sie sind somit kleiner als der Kern der einzelligen Pantoffeltierchen. Der größere, in seiner Form an ein Schlüsselloch erinnernde Transistor (rechts im Bild) ist zur Prüfung an die Schalteinheit angeschlossen worden. Der Vorteil solcher winzigen Geräte, die in einem photolithographischen Verfahren hergestellt werden, liegt nicht nur darin, daß man damit sehr kleine leistungsfähige Computer, zum Beispiel für Raumsonden, konstruieren kann, sondern auch in der Verkürzung der Schaltzeit, die durch die geringen Abmessungen der Einzelteile und ihrer kurzen Abstände voneinander erreicht wird. Die hier abgebildete Einheit benötigt für eine Operation, durch die der Stromfluß in eine andere Bahn gelenktwird, weniger als vier zehnmilliardstel Sekunden.