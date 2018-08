Anton Dvořák: „Sinfonie Nr. 7 (2) d-moll, op. 70“; New Yorker Philharmonie, Leitung: Leonard Bernstein; CBS S 72 485, 25,– DM.

Im Schatten der Neunten, die von Anbeginn ein musikalischer Bestseller war, hat es Anton Dvořáks Siebente in d-moll (1885) bisher nur zu gewissen Achtungserfolgen gebracht; auch diese Aufnahme wird trotz Bernstein und trotz New Yorker Philharmonie nicht werden, was die Branche einen Renner nennt. Dabei ist dieses anmutige wie temperamentvolle Stück ein bißchen „mehr echter“ Dvořák, denn es ist unverkennbar tschechisch – und darauf, ein Tscheche zu sein, war der aus Mähren Gebürtige Zeit seines Lebens stolz. Nach geduldigem Briefwechsel mit seinem Berliner Verleger Simrock setzte er die tschechische Schreibweise seines Vornamens durch: Antonín. „Verzeihen Sie mir ...“ schrieb er ihm 1885, „aber ich wollte Ihnen nur sagen, daß ein Künstler auch ein Vaterland hat, für welches er eben auch festen Glauben und ein warmes Herz haben muß ...“ Der Dirigent Bernstein, so scheint’s, war hier besonders um „Werkimmanenz“ bemüht und nicht darum, dem melodienseligen Stück schneidige Effekte abzuringen. Es wird spannungsreich, aber gleichmäßig musiziert, und das kommt vor allem zwei Musikergruppen zugute: den Streichern und den Holzbläsern, sie besonders schön am Anfang des zweiten Satzes. Besitzer hochempfindlicher Wiedergabegeräte werden ihre Freude an dieser Aufnahme haben. Manfred Sack