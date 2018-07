Inhalt Seite 1 — Drama vom mißglückten Leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Carl Zuckmayer weiß, daß die Tatsache, siebzig Jahre alt geworden zu sein, kein Verdienst ist: So läßt er sich zwar feiern, nimmt den Applaus aber zurückhaltend an, wie ein König – ein Theater-König –, der sich schon beinahe im Exil geglaubt hatte und sich nun über so viel Beifall doch etwas wundert.

Mit gut zwei Wochen Verspätung feierte jetzt das Schauspielhaus Zürich den Dichter. Es hat Grund dazu: Beinah jedes Zuckmayer-Stück ist auf dieser Bühne schon gespielt worden, und die Uraufführung von „Des Teufels General“ war eine der Theatersensationen der Nachkriegszeit.

Bei der Zürcher Geburtstagsfeier waren die Großen von damals wieder versammelt – Heinz Hilpert, der acht Zuckmayerstücke uraufgeführt hat, hielt eine Geburtstagsrede; Gustav Knuth – Star in „Des Teufels General“ von damals – und Heidemarie Hatheyer spielten in einer Uraufführung, im „Kranichtanz“, der 1961 entstanden ist.

„Kranichtanz“ ist ein Ein-Akt-Stück, aber nicht eigentlich ein Einakter. Es wirkt eher wie der letzte Akt eines großen Dramas, das sich über ungezählte Jahre hin angebahnt hat und nun, in einer heftigen Explosion, allen Beteiligten deutlich wird. Dieser Akt ist Musterbeispiel einer Dramatik, die beinahe schon klassisch wirkt, auch wenn whiskytrinkende und jeepfahrende Farmer auftreten: Es ist ein Stück, das in einem Lehrbuch für Stückeschreiber stehen könnte. Fast zu gekonnt entwickelt Zuckmayer aus der Harmonie, die anfangs auf der Bühne herrscht, die Katastrophe.

Gezeigt wird der Zusammenbruch einer Illusion, die Erkenntnis des Gutsverwalters Loren King, daß er sein Leben auf falschen Voraussetzungen aufgebaut, seit Jahren nur Luftschlösser errichtet hat: Sein Sohn, der das Lebenswerk Loren Kings, die Farm, hätte übernehmen sollen, erweist sich nicht als der, den sein Vater in ihm gesehen hatte. Er hat den „richtigen alten Geist“ nicht mehr, er läßt sich treiben („ich weiß nur, daß nichts hält“).

Ein zweiter Handlungsstrang zeigt, mit dem ersten verzahnt, die völlig mißglückte Ehe von Rhoda Atwood, deren Farm Loren verwaltet.

Der „Kranichtanz“ ist das Drama vom mißglückten Leben. Leopold Lindtberg inszenierte, und er hatte eine Equipe einzusetzen, um die man ihn beneiden muß. Gustav Knuth stand stark wie ein Baumstrunk auf der Bühne, völlig glaubhaft in seiner Freude und seiner Verzweiflung; Heidemarie Hatheyer spielte die Rolle der enttäuschten Rhoda differenziert, und Robert Tessens Jolly Atwood war erschreckend – erschreckend gut: als ein balzender, trinkender, kichernder, witzelnder und völlig verzweifelter Mann. Das Bühnenbild – der gediegene „living room“ einer amerikanischen Farm – war von Teo Otto.