Das kleine Wunder aus Japan ist da: der "Honda" S 800. Im Januar 1967 werden die ersten Wagen dieses Typs ausgeliefert. Das Auto macht auf den ersten Blick einen niedlichen Eindruck. Seine gedrungene Karosserie, die Gesamtlange beträgt nur 3 3 Meter, und die geringe Höhe von 1 2 Metern lassen nicht vermuten, welch Kraftprotz unter der Motorhaube dieses großen Spielzeugs steckt. Immerhin leistet der vierzylindrige Viertakter mit den zwei obenliegenden Nockenwellen 67 PS, und das bei einem Hubraum von nur 791 Kubikzentimeter. Freilich sind die Japaner ja wahre Künstler im Bau von hochdrehenden und leistungsstarken Kleinmotoren. So ist es nicht verwunderlich, daß dieses sympathische Miniauto 160 Stundenkilometer "schnell ist und dabei nur acht Liter Benzin verbraucht, allerdings bei "110". Die technische Ausstattung entspricht dem modernsten Entwicklungsstand im Automobilbau. Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen an den Hinterrädern, 12 VoltAnlage und der kleine Wendekreis von 8 8 Metern geben dem japanischen Miniauto in Deutschland trotz Wirtschaftskrise gute Chancen. Für 7750 Mark gibt es zur Zeit in der Bundesrepublik kein so schnelles Auto. DZ

