Ein ungiftiger Bestandteil des Giftes der Kobra hat sich als biologisch wirkungsvolle Substanz erwiesen, die bestimmte Immunreaktionen im tierischen Organismus zu blockieren vermag.

Durch eine einzige Injektion mit dem aus dem Schlangengift gewonnenen Stoff konnte die Lebens- und Funktionsdauer von überpflanzten Nieren um das Vierzehnfache verlängert werden. Dieses Resultat einer Versuchsreihe gab die American Cancer Society Anfang dieser Woche mit der Veröffentlichung eines Forschungsberichtes von Dr. Gilbert B. Snyder (Universität Miami) bekannt.

In seinen Experimenten überpflanzte Dr. Snyder in das Nackengewebe von Hunden Schweinenieren, die dort mit den Blutgefäßen verbunden wurden. An dieser Stelle. des Tierkörpers sammelten die fremden Nieren Abfallprodukte aus dem Blutstrom und schieden sie in Form von Urin aus.

Diese von Schweinen stammenden Transplantate hatten im Hundegewebe allerdings nur eine Funktionsdauer von durchschnittlich neuneinhalb Minuten. Danach hörte die Urinproduktion auf, das Organ verfärbte sich und starb alsbald ab. In den Fällen jedoch, in denen die Hunde 18 Stunden vor der Überpflanzung den Kobragift-Faktor erhalten hatten, arbeiteten die fremden Nieren im Durchschnitt 133 Minuten, einige sogar bis zu 24 Stunden lang.

Zum Vergleich prüfte Snyder bei seinen Transplantations-Experimenten die Wirkung dreier Arten von Substanzen, die als Mittel zur Blockierung des gegen Eindringlinge wie Bakterien, Viren und auch körperfremde Gewebe gerichteten Abwehrmechanismus bekannt sind: Hormone vom Cortison-Typ, die die Herstellung von Antikörpern im Organismus behindern, Antihistamine, die die Produktion des Histamins unterdrücken, des Stoffes, der die krankheitsabwehrenden und allergischen Reaktionen des Körpers aktiviert, und Imuran, ein Mittel, das in bestimmte chemische Prozesse des Organismus eingreift und auf diese Weise die Immunreaktion nicht zustande kommen läßt. Das Ergebnis: Weder einzeln noch in Kombinationen konnten diese Stoffe das Absterben des vom Schwein auf den Hund übertragenen Organs hinauszögern.

Seit etwa fünfzig Jahren vermutet man, daß das Nervengift der Kobra in den Mechanismus der Immunreaktion eingreift, der hauptsächlich in der Bildung von Antikörpern besteht. Diese spezifisch für die Bekämpfung der jeweils eingedrungenen artfremden Stoffe (Antigene) synthetisierten Substanzen benötigen aber zur Entfaltung ihrer Abwehrkraft noch bestimmte Proteine, von denen man bislang neun. verschiedene kennt. Die Bildung eines dieser Eiweißstoffe – man bezeichnet ihn mit C’3c – wird weitgehend von dem ungiftigen Bestandteil des Kobra-Giftes unterbunden. Vor einigen Jahren gelang zudem der Nachweis, daß Injektionen mit jenem Kobragift-Faktor eine tödliche Immunreaktion, nämlich Schock bei Meerschweinchen, zu verhindern vermag. Impft man die Tiere mit roten Blutkörperchen vom Schaf, dann reagieren die Meerschweinchen nach dieser

Sensibilisierung bei einer späteren Schafsblut-Injektion normalerweise mit einem anaphylaktischen Schock, vor dessen tödlichem Ausgang sie freilich geschützt werden können, wenn man ihnen zuvor das entgiftete Schlangengift verabreicht hat.