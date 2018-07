Eine der zahlreichen, weitverbreiteten, aber falschen Auffassungen über den Unterschied zwischen Mensch und Tier ist die, daß allein der Mensch Werkzeug benutze. Diese Legende haben Wissenschaftler in den letzten Jahren am Beispiel mehrerer freilebender, nicht dressierter Tiere zerstört.

Schimpansen nehmen Steine in die Hand, um damit harte Früchte aufzuschlagen. Sie stecken Stöcke in Bienennester, um „Honig am Stiel“ zu schlecken. Mit eigens dafür vorbereiteten Stäbchen „angeln“ sie Termiten und Ameisen. Laub knüllen sie zu einer Art Schwamm zusammen und können damit in der Trockenzeit Wasser aus engen Spalten herausholen und trinken. Auch wischen sie sich mit großen Blättern als „Serviette“ nach saftigen Mahlzeiten die Hände sauber.

Gorillas wurden beobachtet, wie sie mit dem krummgebogenen Ende eines Stockes Baumfrüchte zu sich heranzogen. Seeottern können Muscheln öffnen, indem sie; auf dem Rücken schwimmend, einen Stein auf der Brust balancieren und die Muschel mit beiden Vorderpfoten kräftig auf diesen „Amboß“ schlagen. Der Spechtfink auf den Galapagos-Inseln präpariert sich einen Kaktus-Stachel oder ein Holzstäbchen, um damit Insekten aus Löchern herauszustochern.

Jetzt berichten Jane und Hugo van Lawick-Goodall aus der Serengeti-Steppe in Tansania über einen weiteren Fall von Werkzeuggebrauch im Tierreich: Am Tage zuvor war ein Grasbrand über die ostafrikanische Steppe gegangen und hatte unter anderem die Strauße von ihren Nestern vertrieben. Nun standen mehrere Geier um die verlassenen, aber unbeschädigten Eier herum. Straußeneier wiegen zwei bis drei Pfund und haben eine so harte Schale, daß sie ein Mensch nur mit dem Hammer öffnen kann. Die adlergroßen Lämmer- und Ohrengeier hackten mit ihren kräftigen Schnäbeln auf die Eier ein, aber vergebens. Es gelang ihnen nicht, auch nur ein einziges Ei zu öffnen.

Da schwebten zwei Schmutzgeier heran. Als nur hühnergroße Vögel sind sie Zwerge gegenüber den anderen Geiern. Dennoch meisterten sie die Aufgabe. In einer Entfernung bis zu zehn Metern von den Eiern suchten sie nach IOC bis 300 Gramm schweren Steinen, nahmen sie in den Schnabel und marschierten damit zum fest verpackten Leckerbissen. Dort richteten sie den Schnabel mit dem Stein steil in die Höhe und schleuderten den Brocken mit aller Gewalt nach unten auf das vor ihren Füßen liegende Ei. Nach vier bis zwölf Schlägen ging es zu Bruch, und die Mahlzeit konnte beginnen.

Besonders interessant war bei dieser Szene, daß die Angehörigen der großen Geierarten die Technik ihrer kleinen Verwandten wohl beobachteten, aber unfähig waren, sie nachzumachen. Zwar hackten sie nun mit doppelter Gewalt auf die Eier ein, aber wiederum ohne Erfolg. Keiner kam auf die Idee, einen Stein zu Hilfe zu nehmen.

Um nachzuprüfen, ob dieser Werkzeuggebrauch unter Schmutzgeiern weiter verbreitet ist, machte das Forscherehepaar ein Experiment. Mit einem Vorrat an Straußeneiern fuhren Jane und Hugo van Lawick-Goodall in ein weit entferntes Steppengebiet und legten immer, wenn sie Schmutzgeier sahen, ein Ei aus. Jedesmal benutzten die Vögel Steine als Eiknacker in derselben Weise. Vitus Dröscher