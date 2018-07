Von Alex Natan

Heins Fallak, Sportwart des Deutschen Leichtathletikverbandes und Sportreferent im hessischen Innenministerium, erklärte mir vor einigen Wochen: „Wir müssen endlich dazu kommen, daß wir in der Bundesrepublik Hochschulen besitzen, an denen die Leistungssportler unter den Studenten konzentriert sind. Wir müssen sie nach amerikanischem Vorbild ausrichten, sonst wird es für uns immer schwerer im Konzert des internationalen Sports noch mitzuspielen.“ An diese Sätze mußte ich denken, als ich ein amerikanisches Textbuch der Sportpsychologie las, das in erster Linie für jene bestimmt ist, die, für die akademischen Leistungssportler verantwortlich zeichnen: „Problem Athletes and How To Handle Them“ (Pelham Books. London. 30 sh), von Dr. Bruce Ogilvie und Dr. Thomas Tutko geschrieben, die beide amerikanische Professoren der Psychologie sind.

Die Amerikaner haben den Coach erfunden, aber auch den wissenschaftlichen Jargon, aus jeder Tatsache ein semantisches Mysterium machen zu können. Um erwähntes Buch zu lesen, muß sich der kühne Forscher mit einem scharfen Buschmesser bewaffnen, um sich einen Weg durch das Motivgestrüpp sportlicher Impulse zu hacken. Die Autoren gehen von der an sich schon zweifelhaften Annahme aus, daß sich jeder Athlet coachen läßt, das heißt in der amerikanischen Terminologie weitgehend auf seine individuelle Integrität Verzicht leistet, um kritiklos dem Vater-Symbol des Coach zu folgen, der immer Recht hat, obwohl er in mindestens ebenso vielen Fällen nicht zum Zug kommt. Auf Grund langjähriger Untersuchungen an amerikanischen Universitäten sind die beiden Autoritäten zu einer Klassifizierung ihrer Problemkinder gekommen, die sie eingehend begründen, verteidigen, ohne jedoch überzeugen zu können. Ein Kapitel ist dem Athleten gewidmet, der sich jeder Belehrung durch einen Coach, das heißt der amerikanischen Methode paternalistischer Autoritätsbelehrung widersetzt, das nächste dem ichbezogenen, egozentrischen Einzelgänger, wie man ihm besonders unter den Sprintern begegnet, ein weiteres dem überängstlichen Könner, der im amerikanischen Jargon „psyched out“ heißt.

Weitere Abschnitte beschäftigen sich mit jenem Typ, der dauernd zu physischen oder seelischen Verletzungen neigt oder dort wenigstens seine Befriedigung findet, mit jenem anderen Typ, der entweder introvertiert oder depressiv ist und deswegen olympische „Überraschungen“ zeigen kann, die ihm niemand zugetraut hat. Wir, die wir selbst einmal aktiv gelaufen sind, kennen natürlich den Exhibitionisten der Aschenbahn, der jeder Mannschaft auf die Nerven geht, oder jene „Seltsamen“, die unter der Schuld ihrer Erfolge sichtlich leiden, oder gar jene, die sich bereits am Start durch einen katzenfreundlichen Handdruck „fertigmachen“ lassen.

Wenn die Autoren schließlich von den „psychosomatischen Wirkungen einer verdrängten Hysterie“ zu sprechen beginnen, einem Typ, der seine Beklemmungsneurose in Magengeschwüre oder Kopfschmerzen verwandelt oder sie dadurch zu lindern sucht, so denkt man unwillkürlich an jenen deutschen Hürdenläufer, der vor 40 Jahren einige deutsche Meisterschaften gewann, jedoch zum Endlauf stets von einem gewissen Örtchen mit Gewalt abgeschleppt werden mußte. Nur besaß er keinen Coach und wir nannten diesen Zustand sicherlich nicht eine „psycho-somatische Beklemmungsneurose“!

Aus diesem Lehrbuch lernt man dann auch, daß die Leichtathletik-treibenden Söhne der Pfarre geneigt sind, an Mangel an echter Angriffslust zu leiden, während der Hintergrund jener Athleten, die zu Depressionen neigen, auf „einen unbeugsamen, herrischen Vater“ hinweist, der „moralistisch und urteilfällend“ ist. Na, ja ... Wir kennen alle den Simulanten der Aschenbahn, der nur dann hervorragende Leistungen zeigt, wenn er eine Krankheit vortäuschen darf, sich. noch nicht einmal scheut, Unfälle auf dem Sportfeld vorzutäuschen und seinen grundsätzlichen Infantilismus durch seine fötale Position auf der Tragbahre offenbart (wir haben dies während der Fußball-Weltmeisterschaften genügend feststellen dürfen). Aber ist es wirklich eine wissenschaftliche Erkenntnis, daß Papi und Mami „Schuld tragen“, wenn Bubi seinem Coach Probleme aufgibt und sie vielleicht auf eigene Weise löst?

Die Autoren, die sich als klinische Psychologen bezeichnen, haben hier sicherlich Neuland angepeilt. Selbst wenn alle Beispiele anonyme Fälle vorstellen, so möchte man doch gegen die Vorstellung protestieren, daß alle Athleten mit Pawlows Hunden identifizierbar sind. Das Kapitel über den „Coach und seine Persönlichkeit“ liest sich am besten und macht es verständlich, warum amerikanische Coaches in ihren Athleten das Image eines Athleten sehen, der einen ungeschlachten Verstand von Erbsengröße besitzt. Wer dieses Kapitel liest, versteht, warum die meisten Coaches an Größenwahn leiden und nicht zugeben möchten, daß ihr autoritärer Vatersymbolismus genau dort endet, wo der Wettkampf beginnt, im Innenraum, wo der Athlet ganz allein und ganz allein für sich einstehen muß.