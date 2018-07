Inhalt Seite 1 — Vor schwerer Entscheidung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der größte deutsche Chemie-Konzern, die Farbenfabriken Bayer, haben ihre Aktionäre zum Kauf neuer Aktien aufgefordert. Wer 10 Bayer-Aktien im Nennwert von je 50 Mark besitzt, kann eine „junge“ Aktie (sie ist für 1967 voll dividendenberechtigt) zum Preis von 70 Mark übernehmen. Der Ausgabekurs stellt sich umgerechnet also auf 140 Prozent. Das Volkswagenwerk hatte Ende vergangenen Jahres sogar 225 Prozent verlangt. Sind die Bayer-Aktien deshalb billig? Kann man sie unbesehen beziehen? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftiget.

Für die 245 000 Bayer-Aktionäre sieht die Lage in diesem Jahr so aus: Sie haben für 1966 eine Ausschüttung von 6,50 Mark je Aktie zu erwarten. Mehr dürfte keinesfalls „drin“ sein, denn bis Ende September 1966 entsprachen die Gewinne etwa denen des Vorjahres, im letzten Quartal 1966 sind sie mit Sicherheit nicht gestiegen – und es ist kein Geheimnis, wenn man verrät, daß die Großchemie in diesem Jahr mit rückläufigen Gewinnen rechnet. Aus früheren Erfahrungen wissen wir, daß die Chemie immer mit einergewissen Verspätung von Konjunkturabschwächungen erfaßt wird. Die Unternehmensleitungen sehen dieser Entwicklung mit Gelassenheit entgegen; sie wissen, daß die „Beruhigung“ sie keinesfalls veranlassen darf, in den Investitionen oder in den Entwicklungsarbeiten nachzulassen. Mit um so größerer Sorge sehen sie den Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften entgegen.

Angesichts der extrem hohen Lohnforderungen müssen sich die Aktionäre mit Recht fragen, ob es allein Sinn der mit hohem finanziellen Aufwand betriebenen Umsatzausweitung ist, Kostensteigerungen, besonders auf der Personalseite, aufzufangen, während die Gewinne je Aktie praktisch seit 1964 (etwa 11 Mark) nicht mehr zugenommen haben. Und was bedeutet schließlich die jetzt durchgeführte Kapitalerhöhung? Die Aktionäre haben nicht nur ihre Ausschüttung dem Unternehmen wieder zur Verfügung zu stellen, sondern müssen noch Geld zulegen, wenn sie den auf ihren Besitz entfallenden Anteil junger Aktien übernehmen wollen. Und ähnlich ist es ihnen in der Vergangenheit mehrfach entgangen. Es ist also kein reines Vergnügen, an einem „Wachstumsunternehmen“ beteiligt zu sein. Das wäre es allenfalls, wenn sich wenigstens ein Ausgleich am Börsenkurs ergeben würde. Aber mit 129 Mark je Aktie (vor dem Bezugsrechthandel) bewegte sich der Preis der Bayer-Aktie auf einen seit vielen Jahren nicht mehr gekannten Tiefstand.

Was die jetzt laufende Kapitalerhöhung so schwierig macht, ist der Umstand, daß den Aktionären mit gutem Gewissen vorläufig noch kein Anstieg der Gewinne je Aktie zugesichert werden kann. Wer an den Bankschaltern herumhorcht, wird deshalb kaum mehr als die bekannten Gemeinplätze bei der Absatzwerbung für die jungen Bayer-Aktien hören: „Größtes Chemieunternehmen“, „hat Weltgeltung“, „wenn es Bayer erst schlecht geht, ist die ganze deutsche Wirtschaft kaputt“ und so weiter. Aber reichen solche Argumente aus, um neues Kapital locker zu machen?

Wer Aktien kauft, der spekuliert. Bei Bayer darauf, daß sich die 1 Milliarden Mark, die das Unternehmen 1966 investiert hat, nicht nur in einer Gewinnkonservierung, sondern eines Tages auch in einer echten Gewinnsteigerung (pro Aktie) niederschlagen wird. Außerdem – so meine ich – wäre es von den Bayer-Aktionären töricht, wenn sie „ihre“ Gesellschaft gerade jetzt im Stich lassen würden. Der Investitionsfahrplan läuft nun einmal und muß finanziert werden. Das Geld, das jetzt von den Aktionären verlangt wird, dient der Konsolidierung kurzfristiger (kostspieliger) Schulden.

Daß die Aktionäre angesichts der wenig befriedigenden Ertragsaussichten einen Anspruch auf Sparsamkeit haben, liegt auf der Hand. Datei wäre es falsch, unumgängliche Zukunftsinvestitionen oder Forschungs- und Entwicklungsausgaben einzuschränken. Ich meine aber, daß die Tarifverhandlungen in der Großchemie mit großer Zähigkeit und Härte weitergeführt werden müssen, nicht nur im Interesse der Aktionäre, sondern ebenso zum Nutzen der rund 55 000 Bayer-Beschäftigten, die auch morgen und übermorgen noch einen sicheren Arbeitsplatz wünschen. Es hätte die Durchführung der Kapitslerhöhung sicherlich erleichtert, wenn den Kapitalanlegern (oder Sparern) ein Tarifabschluß präsentiert worden wäre, der der veränderten Situation im Chemiebereich Rechnung trägt.

Die mit der Plazierung der jungen Bayer-Aktien befaßten Banken tragen zwar einen forschen Optimismus zur Schau. Damit werden die tatsächlichen Sorgen jedoch nur überspielt. Sie wissen, meine verehrten Leser, daß die Lage am Kapitalmarkt, besonders in der Sparte Aktien, nach wie vor schwierig ist. Es ist doch nicht zu leugnen, daß die letzten beiden großen Kapitalerhöhungen (Siemens und Volkswagenwerk) kaum dazu ermuntern, junge Aktien zu erwerben. Wer junge Siemens- oder VW-Aktien über Erwerb von Bezugsrechten gekauft hat, kann heute, wenn er diese Papiere abstoßen möchte, nicht einmal seinen Einstandspreis erzielen. Oder anders ausgedrückt: Wer warten konnte und die jungen Aktien „direkt“, also nicht über den Umweg der Bezugsrechte, erwarb, handelte vernünftiger.