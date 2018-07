Seit seinem vierzehnten Lebensjahr besuchte er die beste Schule des Landes. Nur die Begabtesten wurden dort aufgenommen und, je nach Wunsch und Neigung, für einen Beruf ausgebildet, zum Beispiel als Jurist, Finanzsachverständiger, Mediziner, Kaufmann, Offizier, Architekt, Maler, Bildhauer, Musiker, Schauspieler, Tänzer – insgesamt gab es siebzehn verschiedene Ausbildungswege. Die meisten Lehrer waren jung und unverbraucht und immer bereit, mit den Schülern über alle möglichen Probleme zu diskutieren. Trotzdem ist jene Schule – was vor allem auf Äußerungen von ihm zurückzuführen ist – als despotisches Institut, als „Folteranstalt“ und „Zwangsjacke“ in die Geschichte eingegangen.

Nach sieben Jahren wollte er seine Studien beenden und reichte eine Abschlußarbeit ein, mit der seine Professoren jedoch nicht einverstanden waren. Einer erklärte, er habe die „weitläufige und ermüdende“ Abhandlung zweimal gelesen, die Absicht des Verfassers aber dennoch nicht erraten können: „sein etwas zu stolzer Geist, dem das Vorurteil für neue Theorien und der gefährliche Hang zum Besserwissen allzu fest anklebt, wandelt in so dunkel gelehrten Wildnissen, wo hinein ich ihm zu folgen mir nimmermehr getraue.“

Der Professor rügte „viele falsche Grundsätze“ und ergänzte: „Dabei ist der Verfasser äußerst verwegen und sehr oft gegen die würdigsten Männer hart und unbescheiden.“ Zwar erkannte der Professor in der „feurigen Ausführung“ der Arbeit „untrügliche Beweise von des Verfassers guten und auffallenden Seelenkräften“ und versprach sich auch „nach geendeten jugendlichen Gärungen einen wirklich unternehmenden nützlichen Gelehrten“, doch bewahrte das den Autor nicht davor, noch ein ganzes Jahr auf der Schule bleiben zu müssen. So konnte er erst als 21jähriger die Anstalt verlassen, nachdem er zwei neue Abschlußarbeiten eingereicht hatte.

Aber auch dann war er nicht frei. Und eines Tages verließ er sein Vaterland, als Flüchtling, um wirklich frei sein und als freier Mann für die Freiheit kämpfen zu können. Sein Einsatz für die Freiheit ist ihm nicht leicht gemacht worden. Nicht nur, daß er ihn zunächst in eine fast ausweglose finanzielle Misere brachte (die sich erst gegen Ende seines Lebens wirklich bessern sollte), schlimmer schien ihm – und zwar über viele Jahre hin –, daß ihm ein anderer, den er bewunderte und zugleich beneidete, ja manchmal geradezu haßte, überall im Wege stand. Zwar hatte auch er selber schon bald große Erfolge, aber die Anstrengung mußte ihm um so größer vorkommen, als dem anderen alles in den Schoß zu fallen schien. Jener andere erinnerte ihn ständig daran, daß – so schrieb er – „das Schicksal mich hart behandelt hat; wie leicht ward sein Genie von seinem Schicksal getragen, und wie muß ich bis auf diese Minute noch kämpfen“.

Es verdroß ihn, daß der andere es verstand, alle Menschen zu bezaubern, ohne eigentlichen Einsatz. Aber hinter dieser Abneigung verbargsich sein Wunsch nach Anerkennung gerade von diesem einen, und immer wieder warb er um ihn. „Ich betrachte ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muß“, schrieb er einem Freund. Je mehr er warb, desto mehr zog sich der andere, der sonst nicht gerade kontaktarm war, zurück; ihm war der Jüngere nicht sympathisch – dessen Arbeiten nicht, die ihm zu gewollt, zu verkrampft und in vielem einfach zu wirr erschienen, und auch dessen Äußeres und die Lebensweise nicht: daß er so viel rauchte und schnupfte und Kaffee trank, störte ihn und vor allem, daß er nicht gesund war.

Dennoch kam es schließlich zu einer Annäherung, ja zu einer Zusammenarbeit zwischen ihnen. Nur eine Freundschaft wurde es nie, mag es auch immer wieder so bezeichnet worden sein. Bei aller gegenseitigen Anerkennung blieben die Gegensätze, die Unterschiede, die „stillen Reserven“ zu groß. Das ist nicht weiter verwunderlich. Eines aber ist wohl doch überraschend, nämlich daß der Jüngere, der immer für ein freieres Leben eingetreten war, sich daran stieß, daß der andere mit einer Frau zusammenlebte und Kinder mit ihr hatte, ohne mit ihr verheiratet zu sein.

Und seltsam: seinen Unmut darüber zeigte er nicht eigentlich dem Mann, sondern vielmehr der Frau, indem er nämlich in all den Jahren so tat, als gäbe es jene Frau gar nicht. Für ihn war sie einfach Luft. Dabei hatte er einige Jahre zuvor ernsthaft daran gedacht, mit einem Schwesternpaar eine Art Ehe zu dritt einzugehen, weil er beide Mädchen gleichermaßen zu lieben glaubte.