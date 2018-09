Ein Fonds in Luxemburg

Durch ein internationales Bankenkonsortium werden Aktien der United States Trust Investment Fund S.A. angeboten. Der Sitz dieser Gesellschaft ist Luxemburg. Es handelt sich um einen geschlossenen Investment-Fonds in Form einer Aktiengesellschaft, der 25 bis 30 verschiedene Aktien amerikanischer Gesellschaften erwerben soll. Seine Anlagepolitik ist auf langfristigen Vermögenszuwachs ausgerichtet. Beratung und Verwaltung erfolgt durch die 1852 gegründete United States Trust Company of New York. Die Spesen sind geringer als bei anderen amerikanischen oder internationalen Investmentgesellschaften. Bei dem Fonds werden die hohen amerikanischen Erbschafts- und Schenkungssteuern vermieden. Der Ausgabepreis pro Stück beträgt 10,60 Dollar; Die Aktien sollen an den Börsen in London und Luxemburg sowie im Freiverkehr an den deutschen Börsen eingeführt werden.

Dividendensenkung bei Linde

Bei der Linde AG hat sich die Ertragskraft trotz unverminderter Bemühungen zur Kostensenkung durch stark gestiegene Aufwendungen, vor allem im Personalbereich, sowie durch verschlechterte Verkaufs- und Zinskonditionen um reichlich 10 Prozent abgeschwächt. Dieser Entwicklung will die Verwaltung bei der Bemessung der Dividende (1962 bis 1965 je 18 Prozent) und der freiwilligen sozialen Leistungen Rechnung tragen. Schon vor mehreren Wochen wurde der Kurs der Linde-Aktien scharf zurückgenommen, nach Jahresbeginn fiel er weiter von 275 auf 258 Prozent, Gewisse Hoffnungen knüpft man an die Koordinierung des Haushaltsgerätegeschäfts mit der AEG.

Bürgschaften für die Wirtschaft

In Düsseldorf ist die Kreditgarantiegemeinschaft für die gewerbliche Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen GmbH gegründet worden. Die Kreditgarantiegemeinschaft übernimmt Ausfallbürgschaften für mittel- und langfristige Kredite von Kreditinstituten an mittlere und kleinere Unternehmen. Nach Abschluß des Genehmigungsverfahrens und Aushändigung der Rückbürgschaftserklärungen des Bundes und des Landes NRW kann die Gesellschaft ihre Tätigkeit aufnehmen. Anträge auf Übernahme von Bürgschaften können erst von diesem Zeitpunkt an gestellt werden.

Börsenkurse für Sparbriefe

Ähnlich wie die Bank für Gemeinwirtschaft gibt auch die Algemene Bank Nederland N. V., Amsterdam, sogenannte Sparbriefe aus. Sie werden zum Preis von 100 Gulden verkauft und am 1. April 1971 zu 135 Gulden zurückgenommen. Das entspricht einer Rendite von 6,9 Prozent. Die holländische Bank nimmt die Sparbriefe während der Laufzeit nicht zurück, aber an der Amsterdamer Börse soll jederzeit ein Handel zu Börsenkursen möglich sein.