FÜR Liebhaber überraschender Pointen und verbaler Giftmischerei –

„Deutsche Epigramme aus fünf Jahrhunderten“, herausgegeben von Klemens Altmann; Verlag Ernst Heimeran, München; 448 S., 25,– DM.

ES ENTHÄLT mehr als 1300 Epigramme von Martin Opitz bis zu Erich Kästner; dazwischen viele erlauchte und manche weniger bekannte Namen, die sich – von Heinrich von Kleist bis Ephraim Moses Kuh – in 23 Kapiteln über Kunst und Nation, über die lieben Nachbarn und sich selbst, kurz: über Gott und die Welt auslassen. Über die Geschichte dieser in unserer Zeit fast vergessenen Kunst des geistreichen Spiels mit Versen informiert ein kluges Nachwort des Herausgebers.

ES GEFÄLLT trotz der etwas verblüffenden Kennzeichnung der Autoren: Fünfzehnmal steht neben dem Namen Erich Kästners „geb. 1899“ und auf Seite 424 dreimal untereinander „Johann Wolf gang von Goethe 1749-1832“, statt auf die Lebensdaten einmal im Register hinzuweisen. Aber dieser Schönheitsfehler fällt kaum ins Gewicht. Denn es ist ein reines Vergnügen, wie hier das Höchste mit der gleichen Wonne aufs Korn genommen wird wie die Eintagsfliege, wie nachdenklicher Witz und intelligente Unverschämtheit sich der Menschheit und der deutschen Sprache bemächtigen und dabei kein Blatt vor den Mund nehmen. „Wenn du von allem dem, was diese Blätter fällt, Mein Leser, nichts des Dankes wert gefunden, So sei mir wenigstens für das verbunden, Was ich zurückbehielt.“ Daß Lessing und seine Kollegen nicht allzuviel zurückbehalten und verschont haben, trägt zum Entzücken des Lesers an dieser dazu noch sehr schön gedruckten Anthologie entscheidend bei. H. S.