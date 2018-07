Wir haben erwartet, daß Jürgen Zimmers Artikel mit der Überschrift „Das macht nichts, wenn sie brüllen“, Widerspruch auslöst. Von den Gegendarstellungen, die uns erreichten, drucken wir an dieser Stelle die Einwände unseres Mitarbeiters Professor Horst Wetterling ab.

Zugegeben: In Fragen der Erziehung sind die „Glaubenssätze der Bourgeoisie“ besonders komisch und töricht. Aber: Nicht minder komisch und töricht ist die Behauptung, der Erziehungswissenschaft falle nichts anderes ein, als borniertes Gerede zu begründen.

Bei einem Kahlschlag, der einem gerade im so beredt gepriesenen psychoanalytischen Aspekt zu denken gibt, verwirft Jürgen Zimmer die Lehre namhafter Pädagogen als „bürgerliche Suppe von Metaphysik“. Als „Beschränktheit“ diffamiert er also die Lehre von Wilhelm Dilthey, daß die Ziele der Erziehung dem geschichtlichen Wandel unterliegen, sofern sie inhaltlich bestimmt werden, was doch wohl auch die Veränderungen der Sozialverfassung einbezieht. So muß er bei Kulturanthropologen Zuflucht suchen, um dahinterzukommen, daß „das eigene Erziehungsprogramm und die etablierten Rollen in der eigenen Gruppe“ relativiert werden können. Als „Beschränktheit“ diffamiert er die Lehre von Herman Kohl, daß die Pädagogik durchaus keine Vollzugsbeamtin irgendwelcher Mächte ist, sondern nichts anderes will, als daß dieses Kind hier zu seinem Lebensziel gelange, was doch wohl auch heißt, daß es glücklich werde. So muß er bei einem Selfmademan Zuflucht suchen, um dahinterzukommen, daß Kindheit und Jugend ihre eigene Würde und Schönheit haben, denen jeder Erwachsene Achtung schuldet.

Sie mag wertvoll sein, die Sache, für die Jürgen Zimmer eintritt. Die Beschränktheit der pauschalen Urteile macht sie nicht eben glaubwürdig. Die widerspruchsvollen Thesen verdecken ihren Sinn. Ganz und gar leugnen sie die Erfahrungen, welche von jedem Erzieher gemacht werden, der den Anspruch leibhaftiger Kinder Tag für Tag auszuhalten hat. Das zeigt sich vor allem an der Frage, ob von einem Kinde noch so etwas wie Gehorsam gefordert werden dürfe.

Zunächst ist das Kind ein Fremdling in dieser Welt, in einer Welt, die von Erwachsenen gemacht wurde und von ihnen auch verantwortet werden muß. Wir freuen uns vielleicht an den Verdrehungen und Verkehrtheiten, den „Ungereimtheiten“, die dadurch zustande kommen, daß ein Kind mit alledem, was sich für uns von selbst versteht, nichts anzufangen weiß. Das ändert nichts daran, daß ein Kind lernen muß, zu verstehen, was hier gilt. Der Weg von der kindlichen Unbeholfenheit zur unterscheidungsfähigen Mündigkeit ist nun nicht etwa ein Prozeß, der sich von selbst vollzieht, als wäre er von immanenter Gesetzlichkeit determiniert. Vielmehr ist das Kind in mannigfacher Hinsicht auf unsere Hilfe angewiesen.

Wie nun, wenn das vernünftige Gebot der Eltern dem Kinde hilft, sich in der Welt zurechtzufinden? Wie nun, wenn auch das geschmähte Verbot dazu taugt? Dazu nämlich, daß ein Kind Halt gewinnt gegenüber seinen launisch wechselnden Wünschen oder gegenüber jenen Begierden, die von der Reklame angeheizt werden. Vielleicht auch dazu, daß es sich geborgen fühlt, weil es weiß, wo sozusagen hinten und vorn ist. Das Kind selber versieht seine Eltern mit Autorität, weil es Tag für Tag – so hoffe ich – erfährt, daß sie es gut mit ihm meinen und dafür sorgen, daß jeder Augenblick seines Daseins mit Sinn erfüllt ist. Ich kann keinen Sinn darin sehen, dieses Ansehen der Eltern zu schmälern. Nicht jede Autorität hat ihre Wurzel in Ichsucht, Prestigeverlangen, unausgetragenen Konflikten oder jenen „Übertragungen“, die aus Erfahrungen der eigenen Kindheit herrühren.

Manche Hinweise legen einem die Vermutung nahe, als meine Jürgen Zimmer, daß es möglich sei, eine Sozialverfassung durch Erziehung zu verändern. Er hätte dann übersehen, daß soziale und erzieherische Reformen Hand in Hand gehen müssen, wenn ein Gemeinwesen erneuert werden soll. So hat es schon Johann Heinrich Pestalozzi in seinem Roman „Lienhard und Gertrud“ gelehrt. Bleibt die Sozialreform aus, so ist es wohl unbillig, alles der Pädagogik aufzubürden. Übrigens: Der Versuch, à la Rousseau und Neill noch einmal mit Kindern zu beginnen, ab ovo sozusagen, ein solcher Versuch ist wohl vom schärfsten aller nur denkbaren „antizivilisatorischen Affekte“ bestimmt. Bei Jürgen Zimmer ist es die Pädagogik, die ihm erliegt. Das meinte ich, wenn ich manche Thesen widerspruchsvoll nannte. Horst Wetterling