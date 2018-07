Inhalt Seite 1 — Arif das Atom gegen Osman die Rakete Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von F. K. Mathys

Auch die Ringer haben ihre Bundesliga, die das Interesse an dieser ältesten aller Sportarten deutlich belebt hat. In ihr zeigen nicht weniger als 15 Türken ihre Mattenkünste, darunter Gold-, Silber- und Bronzemedaillengewinner. Was sie lockt ist der lukrative Arbeitsplatz, den ihnen die deutschen Vereine besorgen. Warum gerade in der Türkei der Ringkampf so populär ist, schildert unser Bericht.

Weswegen, bester Solon“ – läßt Lukian, der im zweiten nachchristlichen Jahrhundert gelebt hat –, in einem Gespräch den vom Schwarzen Meer gekommenen Reisenden Anacharsis fragen, „weswegen tun dies bei euch die jungen Männer? Umschlingen einander, versuchen sich auf den Boden zu werfen und wälzen sich wie Schweine im Kot, nachdem sie sich vorher gründlich mit Öl eingerieben haben?“ Genau so könnte heute der Reisende fragen, wenn er vom Westen her nach Kleinasien kommt, um dort einem türkischen Ringkampf beizuwohnen.

Trommelwirbel, Flötenklänge und das Geklingel eines Tamburins, dazu das Kreischen und Geschrei der dieser eigenartigen Musikkapelle folgenden Jugendschar locken auch den Europäer auf den Platz, wo ein Ausrufer mit Superlativen verkündet, daß heute Suleiman, der Riese, gegen Arif, das rote Atom, daß Yilderim, der König von Brussa, gegen Kotscha Yussuf, den Helden von Eskischehir, antreten werden, daß Mustafa, der Bombenbomber, sich mit seinen Kräften gegen Osman, die Rakete messen werde. Die stärksten Männer der Gegend, so wird verkündet. Außerhalb des Ringes rüsten sich die Kämpfer. Sie tragen eine knapp anliegende schwarze Lederhose – Kispet genannt –, die bis zu den Knien reicht. Der Oberkörper ist nackt. Der Kopf ist von der Stirn bis zum Nacken meist glatt rasiert oder zumindest kurz geschoren. Dann tun die Ringer das, was schon vor zweitausend Jahren den skythischen Reisenden in Griechenland in Erstaunen versetzte, „sie lassen sich mit Öl salben und geschmeidig machen, damit sie mehr Spannkraft erlangen, denn es wäre widersinnig, wenn wir nicht glauben, daß Leder, obwohl ein toter Stoff, mit Öl gefettet schwerer breche und weit haltbarer werde, und nicht sähen, daß der lebendige Leib durch Salben in eine noch bessere Verfassung gebracht werden kann“, womit Lukian den Sinn der Prozedur erklärte, ein Brauch, der sich hier in der ehemaligen griechischen Kolonie offenbar bis in unsere Epoche hinein erhalten hat. Die schrillen orgiastischen Töne einer Holzklarinette, der Surna, die zerrissenen, aufregenden Takte des Daul – einer Holztrommel –, und das Geklingel des Dömbelck (einer kleinen Metallpauke) versetzen sowohl die anrückenden Ringer wie auch das Publikum in eine eigenartige Stimmung. Diese Musik begleitet auch später den ganzen Kampf und Siege oder Niederlagen werden mit heftigem Getrommel und Paukenschlägen angezeigt und gefeiert. Vielerorts empfangen die Kämpfer vorher in einer nahen Moschee den Segensspruch des Ringkampfleiters, oder aber, wo das Gotteshaus zu weit weg ist, knien sie im Ring vor dem Kampfe nieder. Der Schiedsrichter stellt sich hinter sie und spricht, unter Anrufen Allahs, Mohammeds und des Schutzpatrons der Ringer Hamsa Pehluan, über den beiden Leuten den Segens- und Mahnspruch:

Allah ist Gott und Mohammed sein Prophet.

Der erlauchte Ringer Hamsa ist unser Vater;

Von seiner reinen Seele wird uns allerwege Gnade zuteil.