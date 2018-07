Die geflickten, rotgesprenkelten Dächer von Neustadt an der Weinstraße drängen sich an die dunklen Türme der Stiftskirche, als hätte der Winter sie mit eisigen Böen dort zusammengetrieben. Januarstürme jaulen dem Glöckner im barocken Turmhelm melancholische Choräle ins Ohr. Die große Glocke, die er, Türmer und Stuhlflechter, ein halbes Jahrhundert lang geläutet hat, spricht im Schlaf. Der Wetterhahn ächzt. Die Frau des Glöckners wird fast umgerissen, wie sie hinaustritt auf diesen Balkon über der Pfalz und die Arme wie Windmühlenflügel schwenkt. Rechts: „Dort wächst der leichte, herbe, bäurische Wein.“ Links: „Dort der süße, schwere, süffige, der in den Kopf steigt.“ Und: „Neustadt ist genau in der Mitte.“ Wer so viel Wein hat, kann nicht bezweifeln, daß ausgerechnet im Neustadt mit der Postleitzahl 673 die Erdachse geschmiert wird.

Die Frau des Glöckners spricht den singenden Pfälzer Dialekt, der an der Weinstraße immer klingt wie eine Melodie zu dem Text: „O Pfälzer Land, wie schön bist du.“ Und sie zeigt auf die Ebene mit dem Rhythmus der Rebzeilen wie auf etwas Kostbares, das von vielen Menschen über alles geliebt wird: ein Garten, auch unter diesem Himmel wie Werg. Denn unter einem Himmel, der, so denkt man wohl, Tränen nur aus Freude vergießt, ist’s auch im Winter wahrhaft herrlich.

Der Garten sieht jetzt aus, als hätte Caspar David Friedrich ihn gemalt, mit tonigen Farben, blauen Himmelsinseln und kleinen Menschlein in den Weinbergen. Im Winter sind in der Pfalz die Weinprobierstände geschlossen. Die Feigenbäume in der Deidesheimer Deichelgasse sind frostsicher mit Tannenzweigen verschnürt. Jeder Nachhall ist nun verstummt. Das Leben an der Weinstraße ist auf das Maß des Notwendigen beschränkt. Das Land hält den Atem an. Im Frühling blühen ja die Mandelbäume, im Sommer reifen die Edelkastanien, und im Herbst lärmen die Winzerfeste. Aber im Winter ist man in der Pfalz wie zu Hause. Und am Straßenrand stehen kleine Barockengel und zeigen aufgeregt den Weg –: zum Beispiel nach (rechts) Edenkoben und Leinsweiler oder (links) Bad Dürkheim und Kallstadt.

Nach Edenkoben zum Beispiel. Hinter einem unscheinbaren Kolonialwarenlädchen ist die niedrige Werkstatt des Töpfers Karl Schäfer. Das Handwerk ist in seiner Familie seit fast 200 Jahren erblich. Über den Gewölben eines alten Brennofens dreht er seine Weinkrüge und Kerzenleuchter und bemalt sie mit wunderschönen bunten Bauernmustern. Er sagt: „Die Motive suche ich mir so zusammen“. Karl Schäfer aus Edenkoben ist ein großer Meister. Im Winter darf man ihm bisweilen bei der Arbeit zusehen.

Vom „Leinsweiler Hof“ schaut man weit über das Land. Das Hofgut Neukastel des Impressionisten Slevogt ist in Winterschlaf gesunken. Die Kastanienbäume über seinem Grab knarren im Wind. Wie würde der Maler die stumpfen Farben lieben, das Ocker in den Weinbergen, das verwitterte Grün der Häuser, das ausgebleichte, verwaschene Rot.

Bad Dürkheim liegt auf der Traubenzuckerseite des Pfälzer Weinlands. Und dort ist doch auch das große Faß, das größte der Welt. Es hat Platz für 750 Menschen oder 1 700 000 Liter Wein. Wollten diese 750 Zecher nun dieses Faß leertrinken, so müßte jeder von ihnen mehr als drei Jahre lang täglich zwei Liter trinken. An der Weinstraße (größtes deutsches Weinanbaugebiet: 170 Quadratkilometer) wird indessen jährlich ungefähr sechzigmal soviel Wein gekeltert, wie in das größte Faß der Welt ginge, wenn man dort überhaupt Wein hineingösse. Aber das Faß ist eine Weinschwemme mit vier offenen Weinen vom Frankenthaler Sonnenjahrgang 1965 auf der Karte. Eigenaufschrift: Naturweinschenke. Aber man muß ja nicht im Faß trinken – und sei es noch so groß. Man kann ja auch Weiterreisen.

Nach Kallstadt zum Beispiel. Im Naturweinhaus Henninger sind die verbesserten 65er auf der Weinkarte gekennzeichnet. Man sitzt am warmen Kachelofen und erfreut sich der Butzenscheiben und alten Kupferstiche. Man liest auf geschnitztem Relief: „Der edlen Rebe Blut ist Winzers Fleiß und Sonnenglut.“ Und denkt: So soll’s doch sein. In diesem Gasthaus kann man einen Saumagen essen und einen Saumagen trinken, nämlich einen Pfälzer Saumagen mit Weinkraut und Brot zu 4,90 Mark und dazu ein Gläschen Kallstadter Saumagen („fruchtig, edles Spiel“) zu 1,20 Mark. Es gibt aber auch Wachteln und Straßburger Gänseleber, Forellen oder Rehbraten in Sahnesoße mit Preiselbeeren und Spätzle. Der Koch mit weißer Kochmütze blinzelt aus der Küchentür, und der gute König Dagobert geht unsichtbar durch den Raum. Die Unterhaltung von Einheimischen am Nebentisch klingt wie eine Melodie zu dem Text: „O Pfälzer Land, wie schön bist du.“ Auch im Winter. Wolfgang Boller