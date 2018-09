Berlin ist kein Dorf, sondern ein Luftkurort, und sein „Kurdirektor“ ist Dr. Karl König, der neue Wirtschaftssenator, dem Fernseh-Weltraum-Professor Heinz Haber zum Verwechseln ähnlich. In seinem Büro, einen Steinwurf vom Schöneberger Rathaus entfernt, hinter einem Schreibtisch, an dem vor einiger Zeit noch Professor Karl Schiller gesessen hat, verbreitet der ehemalige Chef der Berliner Verkehrsbetriebe gute Laune und Zuversicht, als wolle er dem Zugereisten aus der Provinz eine Spritze berlinischen Wirklichkeitssinn verpassen – gegen Wirtschaftsdefaitismus und Krisenmelancholie.

Dieser neue Mann im Berliner Senat ist einer von jenen Berlinern, die diese Stadt einst groß gemacht haben, und auf die sie heute weitgehend verzichten muß: ein Zuwanderer. Freilich kam er nicht, wie früher die meisten Neu-Berliner aus dem Osten, sondern aus der Pfalz. Sein akademisches, politisches und berufliches Leben hat er konsequent in Berlin verbracht. Er gibt zu, alle fünf Jahre nicht nur die Stellung, sondern den Beruf gewechselt zu haben, wie das in der modernen Industriegesellschaft nötig und nützlich sei:

„... außerdem gleichen sich alle Berufe in den Grundvoraussetzungen zu etwa 80 Prozent; der Rest kann schnell und leicht gelernt werden.“

Mit einer Art von Schwärmerei spricht Dr. Karl König, 56 Jahre alt, der erst in seinem 41. Lebensjahr promoviert hat, von seiner letzten Tätigkeit bei der BVG. Selbst harte Entscheidungen, die ihm einige Kritik eingebracht haben, rechtfertigt er mit nüchternen wirtschaftspolitischen Argumenten:

„jede stillgelegte Straßenbahn brachte eine Ersparnis von über einer Million, und wenn ich den Personalbestand der Verkehrsbetriebe um 3500 Positionen verringert habe, so hat man hinter dieser Zahl durchaus nicht nur Entlassungen zu sehen. Vielmehr wurden Stellen, die aus natürlichen Gründen frei wurden, nicht wieder besetzt.“

Ähnlich, wenn auch in erheblich verminderter Größenordnung, ging der neue Wirtschaftssenator in der Behörde vor, die er jetzt leitet. In einer Zeit, in der die Wirtschaft nicht nur der theoretischen Überlegungen, sondern vor allem der pragmatischen Entscheidungen bedarf, muß selbst ein Mann, der seit fast vier Jahrzehnten einer betont arbeiterfreundlichen Partei angehört, zuweilen hart sein gegen seine eigenen Mitarbeiter.

In seinem vielgesichtigen Berufsleben ist Karl König auch einmal Bauingenieur gewesen. Von dem, was er in jenen Jahren gelernt hat, scheint er besonders gern Gebrauch machen zu wollen. Immer wieder vergleicht er Berlin, aber auch ganz Deutschland, mit einer Baustelle, auf der sich der Bauleiter möglichst häufig zeigen muß, um nach dem Rechten zu sehen.