Die ZEIT veröffentlicht jetzt einen Aktienindex, der alljährlich neu auf der Basis der letzten Jahresschlußkurse berechnet wird. Der Gesamtindex umfaßt insgesamt 80 Aktienwerte, die rund 70 Prozent des an der Börse notierten Aktienkapitals repräsentieren. Die Anleger haben damit die Möglichkeit, sich über die Veränderung des Wertes ihrer Aktien im laufenden Jahr auf den ersten Blick zu unterrichten. Der Stand des Index von 96,0 am 16. 1. bedeutet also, daß die Kurse der deutschen Aktien seit Jahresbeginn im Schnitt um vier Prozent gefallen sind. Neben dem Gesamtindex veröffentlichen wir die Indices der wichtigsten Branchen, aus denen hervorgeht, daß sich in diesem Jahr die Bankaktien noch am besten gehalten haben. Sie verloren seit Jahresbeginn nur 0,6 Prozent ihres Wertes,