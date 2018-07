Vorstellbar ist folgendes: Im Jahr 1987 wird am Stadttheater Lahnburg an der Lim die Lesart zum Fragment eines Einakters von Bert Brecht uraufgeführt. Das Stück, dem 18. Band der Nachlaßdramen entnommen, ist natürlich allein nicht abendfüllend. Und so spielt man das Fünf-Minuten-Werk vor der Pause, vor Puccinis „Butterfly“.

Tatsächlich geschehen ist etwas anderes: In Heidelberg, das in seinem ohnehin erfreulich frischen Spielplan (ihm ist selten etwas „Stadttheaterhaftes“ anzumerken) in den letzten Jahren eine Vorliebe für Kurz-Stücke von Brecht entwickelt hat, wurde Brechts „Fischzug“ uraufgeführt, ein wilder Bühnenspaß vom Fischer und seiner Frau, in dem gezecht und getorkelt wird und die verbotene (weil außereheliche) Liebe dem Ehemann ins Fischnetz gerät.

Da man daraus allein keinen Abend bestreiten konnte, koppelte man den frühen Einakter mit Orffs „Astutuli“, und der Betrachter wird es schwer haben, zwischen den Werken einen gemeinsamen Nenner zu find’en – außer dem, daß in beiden sogenannte einfache Leute auftreten, von denen der spätere Brecht weiß, daß sie alles andere als einfach sind, und denen Orff enthemmte bajuwarische Wortwallungen, rhythmisch untermauert, entlockt.

Brechts „Fischzug“ ist nicht so gut wie die etwa zur gleichen Zeit entstandene „Kleinbürgerhochzeit“, bei der die Moral und das Gestühl im Laufe einer Nacht komisch zusammenbrechen – und er ist nicht so schlecht, wie er in der Heidelberger Inszenierung Alfons Lipps wirkte. Da Trunkenheit erforderlich war, verließ sich die Inszenierung auf jenes peinliche Gehabe, zu dem Schauspieler leider gerne greifen, wenn es gilt, die Folgen des Alkohols zu demonstrieren. Dergleichen wirkt dann meist abschreckender als die opfervolle Arbeit von Organisationen, die sich die Bekämpfung der scharfen Getränke beruflich vornehmen. Was da in Heidelberg über die pantomimischen Reize (um deretwillen das Stück sicher auch geschrieben wurde) hinweg getorkelt und geschnauft wurde – das allein hätte genügt, um dem kleinen Einakter jegliches Leben auszuhauchen.

Nun wird, wer Sozialkritisches im Sinn hat, sobald der Name Brecht auftaucht, ohnehin vergeblich bei dem „Fischzug“ danach suchen. Auffällig ist hier nur die schon (oder noch?) ganz und gar unromantische Betrachtung von „Volk“, die Brecht leistet. Der Schnaps setzt eine Art fröhliches Baal-Spektakel frei, wenn der Fischer wankend und gestützt auf zwei Freunde zu später Nachtstunde heimkehrt. Er scheucht sein dralles Weib aus dem Bett, auf daß sie den Männern Kaffee koche. Dabei wird nicht nur die Frau aus erstem Schlaf erweckt, sondern auch in den angetrunkenen Mitfischern, die die spärlich Bekleidete mit Wohlgefallen betrachten, erwacht so manches.

Der Mann, zu müde, um sich ernsthaft zur Wehr zu setzen, und zu wenig betrunken, um alles wirklich zu übersehen, spannt listig das Fischernetz über das Ehebett und legt sich, während die beiden Freunde draußen einen Hahnenkampf um die Gunst der Frau ausfechten, aufs Sofa. Es kommt, wie es muß: Der Sieger und die Frau zappeln alsbald im Netz. Der Fischer ruft Zeugen seiner Schande und läßt die Erhitzten ins Meer werfen. Am Ende kriecht eine abgekühlte, triefende Frau zu ihrem nun endgültig müde gesoffenen Mann in das netzfreie Lager.

Brechts jugendlicher Spürsinn hat aus dem Thema keine naturalistische Tragödie entstehen lassen, sondern einen saftigen Spaß, der an irische Volksstücke erinnert. Die Fischerwelt gehorcht keinen sentimentalen Bühnen-Vorurteilen, sondern ihren eigenen Gesetzen.

Daniel Doppler