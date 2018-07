Kommunikationsunfähigkeit, Auseinanderrücken zweier Welten – darin besteht nach heutiger Auffassung das Wesen der Schizophrenie. N. war deutlich von dieser Krankheit gezeichnet, denn es gelang ihm nicht mehr, die Brücke zur Umwelt zu schlagen, sich an Grundgegebenheiten anzupassen, sein Verhalten, seine Leistungen im „Realitätsspiegel“ zu sehen und einzuschätzen, Autistische Isolierung ließ für N. die nächste Umgebung in weite Entfernung rücken und trieb ihn immer tiefer in eine Wahnwelt hinein –

... bis der Sonntag kam, an dem die Polizei einschreiten mußte. N. war, einer inneren Stimme folgend, auf der Straße im Stechschritt auf und ab marschiert, hatte dabei Autos zum Halten gezwungen und war mehrmals nur knapp einem Unfall entgangen. Plötzlich bremste an der Bordsteinkante ein herbeigerufener Polizeiwagen, vier kräftige Arme schoben N. hinein, und nach einem kurzen Wortwechsel mit N’s Eltern zog sonntäglicher Friede wieder in die eben noch aufgeregte Vorstadtstraße ein. N. H. befand sich auf dem Wege in die Anstalt.

„Geisteskranke muß man aus der Gesellschaft entfernen. Massive Gebäudekomplexe in ländlicher Stille können diese Kranken vor der Gesellschaft und die Gesellschaft vor ihnen bewahren.“ Mit dieser Einstellung wurden die meisten deutschen „Heil- und Pflegeanstalten“ um die Jahrhundertwende erbaut, und so stehen sie heute noch vor uns „als unförmige, unerschütterliche Klötze“, wie der Tübinger Chefarzt W. Schulte sagt, und „schon in ihren äußeren Konturen so viel Sicherheit und Gewaltsamkeit ausströmend, daß sie allem widersprechen, was wir heute in der Psychiatrie meinen“.

Viele der 140 psychiatrischen Krankenhäuser in der Bundesrepublik entsprechen diesem Modell. Oft weit von der nächsten größeren Gemeinde entfernt, bilden sie mit ihren abgeschlossenen Park- und Nutzflächengelände eine Stadt, ja eine Welt für sich. Denn die 800, 1000 oder 3000 Kranken, die hier leben, sind aus der Gesellschaft verdrängt. Das Leben „draußen“ geht ohne sie weiter. Treffend überschreibt Th. Marcotty einen Bericht über den Anstaltsalltag: „Im Getto.“

Wie die Statistik ausweist, steht in der Bundesrepublik etwa jedes sechste Krankenhausbett in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus. 93 000 an schweren geistigen, seelischen und nervlichen Krankheiten leidende Menschen verbringen hier eine mehr oder weniger lange Zeit ihres Lebens. Es gibt wenig Familien, die nicht in ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis von einem „Anstaltsfall“ zu berichten wüßten. „Klapsmühle“, „Irrenhaus“ – unselige Begriffe, und immer klingt es wie das Niedersausen eines Stempels, geführt in Unkenntnis und Ahnungslosigkeit. Das gängige Abziehbild von der Anstalt, ein Zusammenfluß aus Gerüchten, Angstphantasien und spektakulären Zeitungsmeldungen, vererbt sich unablässig weiter. Danach gibt es in Anstalten nur Unheilbare; „Gummizellen“ schlucken das Geschrei der tobenden „Irren“, und die Gefängniswärter-Pfleger versuchen einander an Sadismus zu übertreffen.

„Als ihn Landgerichtsdirektor Dr. Riese fragte“, so stand es in einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen, „warum er den Jungen nicht in eine Anstalt gegeben und sich diesem Wunsch seiner Frau stets widersetzt habe, antwortete Herbener, er habe 1934 einmal gesehen, wie es in einer Irrenanstalt aussehe. ‚Nein, da kann ich meinen Bub nicht hintun‘, habe er sich gedacht.“ – Die Anklage warf dem Vater vor, „im Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit seinen Sohn mit Gift getötet zu haben“.

Ein Einzelfall? Vielleicht in der Konsequenz des Ausgangs. Einzelfall aber gewiß nicht, was das schauerliche, längst antiquierte Bild von der deutschen „Irrenanstalt“ angeht. Dem Vater zwang dieses Zerrbild die Alternative „Anstalt“ oder „Gifttod“ auf – und er entschied sich für das Gift.