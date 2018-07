Inhalt Seite 1 — Der gute alte Zirkus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Merkwürdige beim Zirkus als Kunstgattung ist dies: Das Publikum läßt es sich gefallen, daß ihm quantitative Superlative als Beweisstücke für höchste Qualität unterschoben werden. Anders ist es nicht zu erklären, wie der Münchener Circus Krone unter der Fahne „Größter Circus der Welt“ seine Winterpremiere so schwächlich ausstattete, daß er sich allenfalls noch zu seinem Wahlspruch hinflüchten kann: „Eure Gunst – unser Streben.“

Wäre es wirklich allein die Gunst des Publikums, auf die es ankäme, das Unternehmen Krone hätte ausgesorgt. Sein Münchener Winterpublikum ist treu wie Gold. Die Stammgäste, gewohnt, vom Prinzipal am Eingang begrüßt zu werden, identifizieren „Circus“ mit „Krone“, nehmen das Gebotene an und werden allenfalls böse, wenn man ihnen ein Programm ohne Hunde-Nummer vorsetzt.

München ist die Stadt mit den meisten Pro-Kopf-Hunden, deren „Lärm und Geräusch“ niemanden zu stören hat. Indessen – die Gunst des Publikums kann nicht allein Maßstab sein, und überdies: es gibt keine noch so gute Hundenummer, die nicht am Ende doch inadäquat und albern wäre.

Um gleich im Sündenregister fortzufahren: Die Raubtiernummer spottet jeder Beschreibung. Ein paar Löwen, die nichts, aber auch gar nichts Registrierenswertes vorführen.

Sodann „7 Orlandos“ am Schleuderbrett, einem Instrument, das nicht in die Zirkus-Arena gehört und an dem mancher Turnvereinsamateur Besseres leisten kann. Da hilft auch nicht die Erklärung, daß diese tschechische Nummer nur als notwendige Zugabe zusammen mit der – freilich guten – Schleuderbrett-Nummer „7 Zoras“ engagiert werden konnte.

Das Maß ist voll, wenn einem dann auch noch Verlegenheitsdarbietungen wie 18 unordentlich figurierende Pferde verschiedener Tönung oder Reprisen-Clowns als Repräsentanten analphabetischen „Humors“ zugemutet werden.

Eine Zirkus-Familie, die, neben den Knies und den Schumanns, zu den bedeutendsten in Europa gehört, hat die Verpflichtung, vorbildlich zu sein. Ihr ist nicht erlaubt, auf guten Bilanzen, Lorbeeren oder unrentablen Tierbeständen auszuruhen.