Von Joe J. Heydecker

In einem Land, in dem sich die Leute nicht einmal Schuhe leisten können, kann man keine Autos bauen. So ungefähr urteilten deutsche Automobilbosse noch vor zehn Jahren, als Brasiliens damaliger Präsident Juscelino Kubitschek die Gründung einer eigenständigen Kraftfahrzeugindustrie dekretierte. Der Hamburger ehemalige Kunst-, und Marineschüler Friedrich Wilhelm Schultz-Wenk widersprach dieser pessimistischen Ansicht der deutschen Fabrikanten. Heute steht er als Generaldirektor an der Spitze der größten Automobilfabrik Südamerikas, der Volkswagen do Brasil.

Zehn Jahre genügten, um das Land der Ochsenkarren zum siebtgrößten Kraftfahrzeughersteller der Welt werden zu lassen. Zehn Jahre machten aus den gemächlichen Städten Brasiliens hektische Verkehrszentren. Zehn Jahre warfen das koloniale, vierhundertjährige Gesellschaftssystem des Zuckerrohr- und Kaffeestaates über den Haufen und lösten einen Entwicklungssturm aus, der nur mit den Gründerjahren der Vereinigten Staaten vergleichbar ist. Brasilien baut heute Maschinen, Werkzeuge, Schiffe, elektronische Geräte und Raumsonden Überall liegt der Anstoß bei der Automobilindustrie und ihren vorher unbekannten technologischen Anforderungen. Brasilien, flächenmäßig das fünftgrößte Land der Erde, verwirklicht gegenwärtig das größte Fernstraßenprogramm der Welt mit zehntausenden Kilometern Asphaltstraßen durch Wüsten, Urwälder und unendliche, unerschlossene Regionen: den Anstoß gab die Automobilindustrie. Exakt mit Kubitscheks Dekret von 1956 trat Südamerika in das 20. Jahrhundert ein.

Volkswagen do Brasil, Mercedes-Benz do Brasil und vielleicht auch noch die DKW-Lizenzfirma Vemag beherrschen heute souverän Brasiliens Stadt- und Landstraßen. Erst an zweiter und dritter Stelle rangieren Firmen wie Ford, General Motors, Scania Vabis, Simca, Willys Overland oder die japanische Automobilfabrik Toyota. Überall, wo man die Straßenbahnschienen herausriß und zum Schrott warf, wo alte... Eisenbahnstrecken stillgelegt wurden, wo man früher nur mühsam zu Schiff reisen konnte, rollen heute Mercedes-Omnibusse: ihr Marktanteil beträgt 95 Prozent. Jeden Tag werden in der Fünfeinhalbmillionenstadt Sao Paulo dreihundert neue Kraftfahrzeuge zugelassen: fast die Hälfte davon stammt aus der Volkswagenfabrik Sao Bernardo do Campo, die ganz in der Nähe liegt. Ein Land wandelt sein Gesicht, so schell, daß einige seiner Städte die Wahstumsziffern von Chicago und Tokio längst überflügelten, so etwa Sao Paulo, das sich in der automobilistischen Epoche der vergangenen zehn Jahre um 70 Prozent vergrößerte und bis 1970 über 6,6 Millionen Einwohner haben wird. Am Anfang auch dieser Entwicklung stand Kubitscheks Dekret zur Gründung der GEIA, des Exekutivausschusses der Automobilindustrie (Grupo Executivo da Industria Automobilística).

Die GEIA gab der jungen Industrie das entscheidende Maß. Sie bestimmte, daß in Brasilien Automobile nur herstellen durfte, wer sich in einem kurzfristigen Etappenplan von der Zulieferung ausländischer Teile unabhängig machte. So sind heute beim Volkswagen 99,93 Prozent des Gewichtes in Brasilien hergestellt; nur die gepanzerten Auslaßventile, die Schaltgabeln der Gänge und ein Dichtungsring der Kurbelwelle werden noch aus Wolfsburg importiert. Das Ganze ist nur möglich, weil nach den GEIA-Bestimmungen gleichzeitig mit den Automobilfabriken eine weitläufige Zulieferindustrie entstehen mußte. Sie wurde zum Pionier einer technologisch qualifizierten Industrialisierung des Landes und umfaßt gegenwärtig rund zweitausend Firmen.

Als die Volkswagenleute Ende 1956 begannen, in der Nähe von Sao Paulo die größte Automobilfabrik Lateinamerikas zu errichten – heute 284 000 Quadratmeter bebaute Fläche auf einem Gelände von mehr als einer Million Quadratmetern –, gab es dort nichts als ein paar staubige Wege und die Beete eines japanischen Gemüsegärtners. Nicht anders sah es an den Plätzen aus, wo sich die übrigen Firmen ansiedelten. Alle wählten das Gebiet von Sao Bernardo do Campo aus zwei Gründen: Es liegt an der Straße, die Sao Paulo mit dem Hafen von Santos verbindet, und es ist nur wenige Kilometer von Sao Paulo entfernt, der einzigen Industriestadt Südamerikas, die damals diesen Namen verdiente. Hier hoffte man, Werkstätten und Unternehmer zu finden, die in der Lage sein würden, hochwertige Teile zu liefern.

Ganze Serien zugelieferter Teile wurden damals zum alten Eisen geworfen, weil sie den Prüfungen nicht standhielten. Nur allmählich begriffen die einheimischen Lieferfirmen, daß mit der Automobilindustrie etwas Neues ins Land gekommen war: Präzision. Nur allmählich paßten sie sich dem erbarmungslosen Abnahmesystem an, und erbarmungslos ist dieses Prüfsystem noch heute. Von Anfang an nämlich hatte die Automobilindustrie mit dem grundsätzlichen Vorurteil der Brasilianer gegen ihre eigenen einheimischen Produkte zu kämpfen: die bisher übliche technologische Sorglosigkeit machte alles, was die Marke „Indústria Brasileira“ trug, suspekt. Vom ersten Tag an mußte die neue Automobilindustrie diesem Vorbehalt der Käufer mit Qualität begegnen, wenn sie eine Zukunft haben wollte.