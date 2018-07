Inhalt Seite 1 — Der mörderische Markt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jede zehnte Hausfrau nahm Anstoß, sieben von zehn waren zufrieden und zwei von zehn ohne Meinung. Das ist die erste Reaktion, die das Hamburger Lebensmittelfilialunternehmen Johs. Schmidt auf eine Maßnahme zu spüren bekommen hat, die in der Branche einiges Aufsehen erregte. Schmidt schrieb nämlich an seine Kunden: „Verzeihen Sie, verehrte Hausfrau, ab Montag, dem 9. Januar 1967, gibt es bei uns keine Rabattmarken mehr.“

Schmidt war nicht der einzige. Andere Familienunternehmen der Branche taten das gleiche – sicherlich handelt es sich um eine „konzentrierte Aktion“. Fünf Unternehmen mit zusammen fast 800 Millionen Mark Umsatz nahmen der Hausfrau ihr liebstes Kind: Sie strichen die Rabattmarke.

Die Branche geriet in Alarmstimmung. Ohnehin daran gewöhnt, ständig auf neue Schachzüge der Konkurrenz zu warten, wurde blitzschnell die eigene Position bezogen. Vorläufiges Ergebnis: Die „Rabattstreicher“ bleiben unter sich – wer bisher Rabatt gab, hält daran fest. Und wartet ab, ob das Experiment der fünf Filialisten gelingt oder nicht.

Viele sind skeptisch. Denn die Rabattmarke, so argumentieren sie, ist die Sparkasse der Hausfrau. Vom Gegenwert der vollgeklebten Markenheftchen erfüllt sie sich heimliche Wünsche, schließt sie die Finanzlücke vor dem Ersten oder kauft sie den Weihnachtsbraten. Rabattmarken sind die Zwangssparkasse. Wenn die Hausfrau zu Nettopreisen einkauft, dann ist das Geld am Monatsende weg, bei Rabatt liegt immer noch das Markenheftchen in der Schublade.

Daß es auch ohne Rabatt geht, beweisen beachtliche Beispiele. So arbeiten die großen Warenhauskonzerne mit Nettopreisen, ebenso die erfolgreichsten Discounter. Ein Mann aus der Branche bringt es auf eine einfache Formel: Je persönlicher der Kontakt, desto schwieriger ist die Abschaffung der Rabattmarke. Der Kaufmann an der Ecke wird ihr also am längsten die Treue halten.

Warum aber gehen Leute wie Schmidt das doch beachtliche Risiko ein? Gut, Rabattmarken kosten Geld. Sie müssen zusammen mit den Heften gedruckt, ausgegeben, eingelöst und vernichtet werden. Die Frankfurter Firma Latscha, die einen Umsatz von etwa 300 Millionen Mark erzielt, schätzt den Aufwand auf rund eine Million. Das sind 0,3 Prozent vom Umsatz und gewiß kein Grund, zum Nettosystem überzugehen.

Aber offensichtlich sieht man einen Zwang, im Marktgeschehen. Die Hausfrau vergleicht stärker als bisher die Preise, sie verfolgt die Anzeigenschlachten, die sich Discounter, Großfilialisten und die Zusammenschlüsse selbständiger Händler in den Tageszeitungen bieten. Wer zu Nettopreisen anbietet, der sieht natürlich billiger aus – wenngleich gerade die Firma Schmidt schon vor Aufgabe des Rabattsystems mit Nettopreisen warb.