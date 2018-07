Ihrer Majestät Außenminister wurde vcn seinen Genossen ausgelacht. George Brown hatte die schwierige Aufgabe, den Delegierten des Labour Parteitages zu erklären, warum die englische Regierung es für notwendig gehalten hatte, außer einem Minister für Abrüstungsfragen, auch einen Sonderbeauftragten für die Förderung des Waffenexports zu ernennen. Im Gegensatz zu seinen Zuhörern konnte Brown keinen Widerspruch zwischen den Bemühungen um eine gesteigerte Ausfuhr von Kriegsgerät aller Art und der engagierten Friedenspolitik der Labourregierung entdecken. Der Außenminister verteidigte sich schließlich damit, daß Großbritannien in erster Linie Defensivwaffen verkaufte. Schon im Unterhaus hatte die Ernennung des englischen Geschäftsmannes Raymond Brown zum Supersalesman für Waffen und Kriegsmaterial erregte Debatten ausgelöst. Empörten Abgeordneten aus den Reihen der eigenen Partei mußte Verteidigungsminister Healef die Frage beantworten, ob der Verkauf von Bomben und Raketen an die Amerikaner nicht im Gegensatz zur offiziellen Labourpolitik stehe, keine Waffen nach Vietnam zu liefern.

Der Minister reagierte kühl: Eine gesteigerte Waffenausfuhr liege im klaren Interesse der britischen Rüstungsindustrie. Sie trage zur Erhaltung von Arbeitsplätzen und zur Verminderung des Defizits im englischen Außenhandel bei. Im übrigen bestehe kein Anlaß, die amerikanischen Anstrengungen in Vietnam oder anderswo um die Erhaltung der freien Welt nicht durch Waffenlieferungen zu unterstützen.

Damit erwies sich wieder einmal, daß vom Ministersessel aus betrachtet vieles in einem anderen Licht erscheint als aus dem Blickwinkel der Oppositionsbank Als die Labour Partei noch nicht die Macht innehatte, beobachteten ihre Repräsentanten das internationale Rüstungsgeschäft mit größtem Mißtrauen. Besonders die Deutschen waren ihnen verdächtig. Der damalige Abgeordnete und heutige Premierrmnistei Wilson hatte der Bundesrepublik 1962 im Parlament vorgeworfen, sie entwickele sich "rapide zum universellen Lieferanten von Waffen aller Art für Krisenpunkte".

Zum universellen Waffenlieferanten möchte nun auch England werden. Die Lockungen des großen Geschäfts waren selbst für die Labourpolitiker stärker, als alle ideologischen Vorbehalte. Die Amateurverkaufsmethoden der englischen Handels- und Militärattaches im Ausland hatten sich als nicht allzu erfolgreich erwiesen. Deshalb wurde Mitte 1966 in London der 45jährige, dynamische Geschäftsmann Raymond Brown damit beauftragt, für ein Jahresgehalt von rund 90 000 Mark die Leitung eines Büros zu übernehmen, das ähnlich operieren soll, wie die entsprechende amerikanische Behörde, deren Geschäftspraktiken früher in Großbritannien immer hart kritisiert worden waren.

Seit 1962 unterstützt nämlich das amerikanische Verteidigungsministerium die Exportbemühungen der einheimischen Rüstungsindustrie mit größtem Nachdruck. Um die amerikanische Zahlungsbilanz zu entlasten, die durch das militärische Engagement der USA in allen Teilen der Welc arg strapaziert wird, sind Vertreter des Pentagon den amerikanischen Waffenlieferanten in aller Welt bei der Kundensuche behilflich. Der Verkaufsförderung werden moderne Werbemethoden ebenso nutzbar gemacht wie politischer Druck. Zur Koordinierung dieser Bemühungen ernannte Verteidigungsminister McNamara 1962 Henry I. KÜSS zum Sonderbeauftragten für den Rüstungsexport. Allein für Westeuropa steht ihm ein jährlicher Werbeetat von zwei Millionen Mark zur Verfügung. Die amerikanischen Regierungsbeauftragten reagieren trotzdem sehr empfindlich auf den Vorwurf, sie seien "Kaufleute des Todes" — eine Bezeichnung, die für Sir Basil Zaharoff und seine Agenten geprägt wurde. Zaharoff war wohl der skrupelloseste Waffenhändler aller Zeiten. Kaum einer der zahllosen Kriege, die um die Jahrhundertwende in allen Teilen der Welt ausbrachen, an denen er nicht verdient hätte. Störte ein zu langer Frieden das Geschäft, so half Zaharoff durch gezielte Provokation und Falschmeldungen nach. Sein Motto: "Ich mache Krieg, um an beide Seiten Kanonen zu verkaufen " Mit diesem "Hausierer des Todes", möchten die Waffenhändler des Pentagon nicht verwechselt werden "Wir sind keine skrupellosen Teppichhändler, die bereit sind, jederzeit alles zu liefern, was irgendwelche Kunden wünschen", erklärte einer der Mitarbeiter von KUSS. Im Pentagon weist man mit Nachdruck daraufhin, daß die USA ungeachtet aller Bemühungen, das Warengeschäft weiter anzukurbeln, aus politischen Gründen jährlich Aufträge im Wert von zwe> Milliarden Mark zurückweisen.

Trotz dieser Zurückhaltung haben Henry KUSS und seine Leute bis Ende 1965 für die amerikanische Industrie Rüstungsaufträge über 42 Milliarden Mark hereingeholt. Allein im Etatjahr 196465 erreichte der Waffenexport einen Wert von 7 3 Milliarden Mark. 1961, vor, Anlaufen des Förderungsprogrammes, hatte das Rüstungsgeschäft mit dem Ausland nur 1 2 Milliarden Mark eingetragen. 1966 erhielten insgesamt 70 Staaten Waffen und Ausrüstung aus den USA. Die Ausfuhrplaner unter Henry KUSS haben sich aber noch höhere Ziele gesetzt. Von 1966 bis 1968 wollen sie Auslandsumsätze von mindestens 28 Milliarden Mark erzielen, jährlich also über neun Milliarden Mark.

Die Aussichten hierfür sind nicht schlecht. Für den Waffenhandel haben sich in den letzten Jahren immer neue Märkte erschlossen. Als besonders interessierte Kunden zeigen sich die Entwicklungsländer. Denn einmal gehört der Besitz moderner Waffen zu den Statussymbolen der Unabhängigkeit, zum anderen wurden den meisten der jungen Staaten schon in der Geburtsstunde ihrer Unabhängigkeit Zankäpfel aller Art in die Wiege gelegt Kaum ein Entwicklungsland, das nicht innere Unruhen zu bekämpfen hat, Grenzstreitigkeiten mit dem Nachbarn ausficht oder sich sonst irgendwie bedroht fühlt.