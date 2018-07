Gibt es in der Generation nach Kokoschka und Kubin österreichische Zeichner von Rang? Hierzulande sind nur wenige bekannt geworden – Fronius, Flora, Fuchs, Mikl.

Auch Kurt Moldovan wird außerhalb der Grenzen seines Landes kaum genannt. Woran das liegt? Gewiß nicht nur an der Zurückgezogenheit, mit der dieser Wiener (geboren 1918) sich fernhält vom Ausstellungsbetrieb und es genug sein läßt mit der legendären Wertschätzung, die er in der Albertina und im Ferdinandeum, bei Würthle und bei Welz, im Café Hawelka und im Café Raimund genießt. Der österreichische Künstler ist nicht darauf aus, formale Erfindungen und damit Kunstgeschichte zu machen. Die Nuancierung, Verfeinerung und Stilisierung lockt ihn mehr als die Suche nach neuen Medien und unbegangenen Wegen. Weder Kolumbus noch Cortez sind seine Ideale, sondern die Kolonisatoren, die den Konquistadoren gefolgt sind.

So hat auch Moldovan der Avantgarde wenig zu geben. Zur vollkommenen Abstraktion ist er nicht fähig, so verzweifelt er sich ihr – die Schrecken des Sichtbaren fliehend – zu nähern versucht. Was immer er zeichnet, er kann nicht lassen von seinem Thema. Dieses Thema heißt: Wie lebt der Mensch? Wie kann er noch leben – und gar auf österreichische Art, also wohnlich – in einer Welt, die KZs und die Atombombe hervorgebracht hat, die hin und her taumelt zwischen Rassenkämpfen und Vietnam-Krieg?

Die Grausamkeit dieses Kampfes wird sichtbar nicht nur in Moldovans Blättern der Kriegs- und Zirkusserien, sie erscheint auch in den furchtbaren Spielen der Kinder, den Gesellschaftsspielen der Geschlechter, den bösen „Belustigungen Richards III.“ und den „Antiken Szenen“, die er 1961 für das Internationale Studentenhaus in Wien geschaffen hat und die nun in hervorragenden Offset-Reproduktionen zu einem Band vereinigt wurden.

Moldovan beschönigt nichts an diesem Konflikt, aber er versucht ihm Regeln zu geben, Reglements für die menschliche Existenz und adäquate künstlerische Verhaltensweisen zu ersinnen, Bedrohung und Verantwortung manifest zu machen und Stellung zu nehmen, ohne den Zeigefinger zu heben. So erscheinen in den „Antiken Szenen“ Kentauren und Titanen, Harpyen und Bacchanten nichtum ihrer selbst willen, sondern zur Erhellung unserer eigenen Kondition. Im Heutigen sieht Moldovan Historisches, im Antiken Aktuelles. Nicht nur thematisch überlagern und durchdringen einander Klassisches, Barockes, Modernes; Assoziationen an attische Vasenmalereien werden ebenso beschworen wie die Erinnerung an Ensors Masken, kubineske Dämonen oder Picassos Satyre. Das eine antwortet dem anderen, spiegelt es aus einer neuen Bewußtseinsposition. Das wird in dynamisch bewegter Handschrift mit Tuschpinsel und Rohrfeder in eher konzentriert-verspielten als nüchtern organisierten Blättern erfaßt, ist literarisch befrachtet und voll Gegenwart – eine urösterreichische Mischung. (Kurt Moldovan: „Antike Szenen“ – Ein Zyklus von 25 Tuschzeichnungen, Einführung von Bertrand Alfred Egger; Verlag für Jugend und Volk, Wien! München; 74 S., 24,– DM.)

Wieland Schmied