Maßhalten und sparen, dafür können sich die Düsseldorfer Karnevalisten offensichtlich nicht erwärmen. Prinz Wolfgang, ein Büdericher Holzhändler, kennt sein närrisches Volk: „Immer wenn die Zeiten schlecht waren in Düsseldorf, dann hat sich der Karneval verdoppelt.“ So fanden die Karnevalshistoriker heraus, daß in den Jahren der französischen Besatzung von 1796 bis 1801 und nach dem Einmarsch der Alliierten im Jahre 1814 das närrische Treiben nie gekannte Höhepunkte erreicht habe. „In den letzten Jahren plätscherte bei uns der Karneval wohlständlich dahin, dieses Jahr haben die privaten Spenden um fünfzig Prozent zugenommen, und die Beteiligung der 52 Karnevalsgesellschaften hat sich gegenüber dem vergangenen Jahr verdoppelt“, berichtet der Prinz mit Wohlgefallen.

Die Stadt Düsseldorf hat freilich – wenigstens offiziell – die Sparschraube etwas angedreht. Der jährliche Zuschuß an den Karnevalsausschuß der Stadt wurde um 10 000 Mark auf 70 000 Mark gekürzt. „Aber das ist nur eine optische Maßnahme“, verrät der Prinz, „dafür hat die Stadt für 10 000 Mark Karten für den Rosenmontagszug gekauft.“

Der „Närrische Staatsempfang“ am Vormittag des Rosenmontags findet dieses Jahr allerdings nicht mehr in den „Rheinterrassen“, sondern in den wesentlich kleineren Räumen des Alten Rathauses statt. „Da können nicht so viele Gäste eingeladen werden.“

Aber die Düsseldorfer Stadtväter wissen, was sie dem Karneval schuldig sind und was die Stadt ihm verdankt. Deshalb leisten die städtischen Ämter manche „indirekte und unbezahlte Hilfe“: Sie stellen städtisches Personal für die Errichtung der Tribünen für den Rosenmontagszug oder sie sorgen für die „Beschallung.“

Das Motto des Rosenmontagszuges lautet: „In Düsseldorf geht’s rund!“ 120 Wagen hätten die Karnevalsgesellschaften gern auf die Beine gestellt, aber hier mußten dem Karnevalsausschuß aus dramaturgischen Gründen 65 Wagen genügen. Ohne die Neußer vom anderen Rheinufer, auf die die Düsseldorfer sonst nicht so gut zu sprechen sind, gäbe es freilich keinen Rosenmontagszug. „Die 65 Traktoren stellt nämlich eine Neußer Fabrik jedes Jahr kostenlos zur Verfügung“, bekennt Prinz Wolfgang. Aus Neuß, „das bereits Stadtrechte besaß, als die Landeshauptstadt noch als Dorf an der Düssel ihr Leben fristete“, hat man sich auch die Karnevalsprinzessin ausgeliehen.

Dreihundert Veranstaltungen wird sie zusammen mit ihrem Prinzen besuchen müssen. Beide möchten ihr schweres Amt als „reinen Jux“ verstanden wissen: „Nur so kann man es durchhalten, denn schließlich geht man ja ein paar Wochen als echter Gockel durch die Stadt!“ Viele Offizielle des Karnevals scheinen anderer Meinung zu sein. Eine ehemalige Prinzessin machte ihrem Herzen mit einem Stoßseufzer Luft: „Eigentlich soll es doch Spaß machen, aber in den letzten Jahren nimmt der tierische Ernst leider zu!“ F. R.