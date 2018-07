Martin Luthers Geburts- und Sterbehaus in Eisleben wird zur 450-Jahrfeier der Reformation in diesem Jahre renoviert. Bisher haben sich in Eisleben bereits 5000 Besucher aus dem Ausland angemeldet, die an den Lutherfeiern teilnehmen wollen. Auf diesen Besuch richtet sich die Lutherstadt ein. Eine Broschüre „Luther in Eisleben“ ist in Vorbereitung. Eisleben, offiziell „Lutherstadt Eisleben“, hat zwei Hotels für auswärtige Gäste: Das HO-Hotel „Goldner Stern“ am August-Bebel-Plan 1 mit 26 Betten und Übernachtungspreisen von 3,70 bis 7 Mark und der Betrieb mit staatlicher Beteiligung „Park-Hotel“ in der Koenenstraße 12 mit 25 Betten, Übernachtungspreis 3,50 bis 4 Mark.