Inhalt Seite 1 — Geplänkel an der Düssel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf, im Januar

Düsseldorfer Nordfriedhof, 9 Uhr, am Morgen des 17. Januar. Hinter der neugotischen Kapelle steht ein einfacher Grabstein. Er trägt die knappe Inschrift: „Wolfgang Döring 1919 bis 1963.“ Am 17. Januar jährte sich zum viertenmal der Tag, an dem der Politiker starb, der einmal der „Motor der FDP“ genannt wurde. Einige seiner Freunde sind gekommen, Thomas Dehler, Walter Scheel, Willi Weyer. Zwei frische Kränze liegen auf dem Grab. Einer mit lilafarbener Schleife, darauf steht, in Goldlettern der Name Rudolf Augstein.

Zum Gedenken an Wolfgang Döring sagt Weyer: „Was ist das für ein törichtes Wort – aus den Augen, aus dem Sinn. Gerade in den letzten Monaten haben wir oft seinen Rat erfleht.“ Wolfgang Döring fehlt der FDP, er fehlt ihr heute erst recht.

Die Uhr zeigt 11 Uhr. Ständehaus am Schwanenspiegel.

Hinter dem Rednerpodium des Düsseldorfer Landtages steht Wilhelm Lenz, der Fraktionschef der CDU, der große Verlierer im Tauziehen um die neue Koalition. Er hält seine Jungfernrede als Oppositionsführer mit einem Schuß rheinischen Humors. Vor ihm in der ersten Bankreihe sitzen die „Ehemaligen“, Meyers, Grundmann, Dufhues. Während ihre Parteifreunde klatschen, rühren sie keinen Finger.

Lenz ist kein großer Redner, kein Politiker von Rang und Namen. Sein Podest, das ihn trägt, ist der Kölner Kreisverband der CDU, die politische Heimstatt der Adenauers, das Herzstück, der Christlich Demokratischen Union. Doch Lenz ist ein umstrittetner Mann: Er hat seiner Partei die Oppositionsrolle eingetragen, er soll Meyers unfair behandelt haben, er hatte nach der letzten Landtagswahl im Juli 1966, die seine Partei verlor, die Bildung. einer Großen Koalition abgelehnt und die FDP als treuen und zuverlässigen Bundesgenossen gepriesen. Später wollte er dann freilich Kühn zum Ministerpräsidenten und sich selbst zum Innenminister machen. Doch seine Rechnung ging nicht auf.

Dafür will er nun den Freien Demokraten das Fellüber die Ohren ziehen. „Die FDP hat versagt“, so lamentiert er. „Dieser liberale Klotz am SPD-Gebein.“ Die Freien Demokraten seien unzuverlässig, sie sei eine Partei des Umfalls, sie falle so lange um, bis sie liegenbleibe. Und dann kommt es gezielt: „Die Verantwortung dafür trägt Herr Weyer. Er wird seine Partei noch zugrunde richten. Bis dahin bleibt er uns noch als der ‚Landes-Immergrün‘ erhalten.“ Die Felle freilich, die Lenz davongeschwommen sind, lassen sich durch solche Rethorik nicht wieder einfangen.