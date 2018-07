Inhalt Seite 1 — Im Wartesaal ohne Hoffnung – „Irre“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Frank Fischer

Dieser Aufsatz will ein bescheidener Rodungsversuch im dichten Urwald der Vorurteile gegenüber Geisteskranken sein. Er zielt auf die unheilvollen Klischees und unterschlägt dabei nicht die vielen, zweifellos vorhandenen Mißstände in deutschen psychiatrischen Krankenanstalten.

Ein junger Mann, N. H., leidet seit vielen Jahren an einer schweren Geisteskrankheit. Diagnose: Hebephrenie, eine Form der Schizophrenie, die in jugendlichem Alter ausbricht und nur selten Heilung erwarten läßt. Der 27jährige N. H. könnte heute als zweiten Wohnsitz „sein“ psychiatrisches Krankenhaus angeben; denn immer wieder riß ihn in den letzten Jahren ein Schub dieser heimtückischen Krankheit aus allen mühsam geknüpften sozialen Bindungen heraus und brachte ihn für längere Zeit in die Anstalt.

Wie das begonnen hatte? Unnachgiebig-eigenbrötlerisch verhielt er sich schon mit siebzehn, achtzehn Jahren. Er war „schwierig“. Doch krank? Geisteskrank? Niemand wäre auf diesen Gedanken gekommen. Verbissen beschäftigte er sich in der Oberprima mit Kafka; unmittelbar vor der Reifeprüfung traten häufig Schlafstörungen auf. Eine krankhafte Ausnahme?

Was dann folgte, paßte in den Rahmen landläufiger „Normalität“ nicht mehr so recht hinein. Es traten Brüche auf, für die sich .keine unmittelbare Erklärung finden ließ: radikale Kehrtwendungen vom Pazifisten zum Befürworter der Abschreckungsstrategie. Rascher Wechsel der Berufsziele, jedesmal als „unabänderlich“ ausgegeben. Vom Studium der Architektur zur Theologie, von der Bildhauerei zum Berufssoldaten. Kann man das nur auf mangelnden Willen oder fehlende Straffheit in der Erziehung zurückführen?

In der Unterhaltung wurde N. H. immer verschlossener; er wirkte oft verkapselt, manchmal sogar „abwesend“ – man erhielt dann gar keine Antwort oder erst nach einer langen Pause. Eines Tages klagte er über Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, Herzschmerzen. Er ging nicht mehr zur Universität, blieb oft bis Mittag im Bett liegen und saß dann lange im Sessel oder lief im Zimmer auf und ab. Schnelles, stoßweises Zigarettenpaffen – zuweilen hatte er in jeder Hand eine Zigarette –, fahrige Gesten, nervöses Augenzwinkern und argwöhnische Blicke verrieten eine wühlende Unruhe in seinem Innern, die er nicht zu artikulieren vermochte.

Alarmierend wurde sein Zustand, als er das Studium abbrach und, maßlos rauchend, untätig herumlungerte. In der Wohnung fühlte er sich plötzlich beengt und streifte, rastlos und gehetzt, halbe Tage durch die Stadt, oft bis in die Nacht, suchte die Menschen, mied die Menschen. „Ach was, ich bin nicht krank“, schleudert er den Eltern entgegen, als sie ihm raten, einen Arzt aufzusuchen. „Aber, wißt ihr schon, daß ich mit meinem Blick Macht über die Menschen habe? Wenn ich sie anschaue, weichen sie mir aus, werden ganz klein. Na? Könnt ihr mir standhalten?“ Weit aufgerissene, bohrende Augen in einem verzerrten Gesicht starren die Familienmitglieder nacheinander an, bis sein barbarisches Lachen die beklemmende Szene beendet.