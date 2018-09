Allgemeine Informationen: Indien ist 3 000 000 Quadratkilometer groß und hat 449 Millionen Einwohner, davon 85 Prozent Angehörige des Hinduismus. Hauptstadt Neu-Delhi (2,3 Millionen), größte Stadt Kalkutta (5,5 Millionen). Es gibt 20 verschiedene Sprachen und 200 Dialekte Geschäftssprache Englisch. Währungseinheit Rupien (eine Rupie gleich 53 Pfennig). Indien hat 217 von der Abteilung für Fremdenverkehr genehmigte Hotels mit 14 500 Betten. 1965 kamen 147 000 Touristen, cavon 6452 aus Deutschland.

Preisbeispiele für Pauschalreisen

Um 1500 Mark: Badeferien lndischer Ozean, ab Frankfurt nach Bombay, 21 Tage, ab 1390 Mark (Marco Polo). Große Nordindienreise ab Zürich nach Bombay, Aurangabad, Ellora, Ajanta, Jalgaon, Benares, Delhi, Jaipur, Agra, Bombay; 17 Tage, einschließlich Besichtigungsprogramm ab 1794 Mark (Neckermann).

Um 2500 Mark: Große Studienreise Indien ab Frankfurt nach Bombay, Sanchi, Agra, Sikandra, Delhi, Benares, Kalkutta, Bhubaneswar, Puri, Madras, Kanchipuram, Bangalore, Mysore, Cochin, Periyar-Nationalpark, Bombay; 21 Tage, einschließlich Besichtigungsprogramm ab 2580 Mark (Marco Polo). Maharadscha-Reise ab Zürich nach Bombay, Udaipur, Jaipur, Delhi, Agra, Benares, Kalkutta, Madras, Madurai, Mysore, Bangalore, Bombay; 17 Tage, einschließlich Besichtigungsprogramm ab 2785 Mark, Unterbringung in 1.-Klasse-Hotels (Neckermann).

Um 4000 Mark: Photo-Safari ab Frankfurt nach Bombay, Keshod, Sasan, Delhi, Ramnagar, Dhikala-Corbet-Nationalpark, Haldwani, Benares, Kalkutta, Kaziranga-Nationalpark, Manas Sanctuary, Madras, Madurai, Periyar-Nationalpark, Cochin, Bombay; 21 Tage, 3980 Mark (Marco Polo).

Flugreise: Frankfurt – Bombay – Frankfurt 1. Klasse 4513 Mark, Touristenklasse 2873 Mark. Hotels: Zimmer in Maharadscha-Hotels, Vollpension, Bad, schon ab 25 Mark pro Person und Tag, in einfachen Hotels etwa zehn Mark Vollpension. Deutschsprachiges Personal selten. Maharadscha-Hotels gibt es wie in Udaipur auch in Jaipur, Padna und Srinagar. Verkehrsverbindungen: Bahnfahrt 1. Klasse von Delhi zum Taj Mahal und zurück 25 Mark, Flug 46 Mark. Travel-as-you-like-Rundreisekarte im Eisenbahn-Klima-Abteil, vier Wochen, 296 Mark. Taxi 20 Pfennig pro Kilometer.

Allgemeine Hinweise: Beste Reisezeit Oktober bis März, im Sommer Tropenkleidung empfehlenswert, Monsunmonate Juli und September. Erforderlich sind Visum, Impfung gegen Pocken und Cholera. Ein- und Ausfuhr von Landeswährung verboten, Fremdwährung unbeschränkt. Bräuche: Die heiligen Kühe respektieren; an geweihter Stätte Schuhe ausziehen und Kopfbedeckung tragen; einem Inder nicht die Hand schütteln; nicht nach der Gattin fragen; keinen Alkohol anbieten. Von Dienstag 24 Uhr bis Mittwoch 24 Uhr kein Alkoholausschank, Bars geschlossen. Vorsicht beim Trinken von Leitungswasser außerhalb der großen Städte.