Kann man sich vorstellen, daß ein hoher Staatsdiener, ein Minister, ein Kanzler, ein Präsident sich heute einem Maler für ein Porträt gegenübersetzte mit einer Geige oder einem Cello in der Hand, Flöte oder Oboe spielend? Oder könnte man sich heute noch die Familie des Diplomaten auf dem Gruppenbild vorstellen, die Dame des Hauses am Flügel sitzend, die Kinder und Angestellten tragen Notenbücher, in denen ein Chorsatz von Pepping oder Krenek zu erkennen ist? Auf dem photographischen Porträt leuchtet heute allenfalls im Hintergrund die Hi-Fi-Stereoanlage.

Was früher einmal neben den Staatsgeschäften zum guten Ton gehörte, welcher Art die Verbindungen von Musik und Gesellschaft zwischen 1350 und 1900 waren, hat François Lesure in einem Bildband mit 105 farbigen und schwarzweißen Wiedergaben alter Gemälde zu zeigen versucht. Lesure will dabei keine Parallelismen zwischen Musik und Malerei aufzeigen; er will keine geistesgeschichtliche Interpretation musikgeschichtlicher Epochen liefern, er hat auch keinen kunsthistorischen Ehrgeiz – der künstlerische Rang der Bilder ist weniger maßgeblich für die Auswahl gewesen.

In vier Abschnitten berichtet Lesure an Hand von Bildern darüber, wer zu welcher Zeit wie Musik gemacht hat oder hat machen lassen: Da sind die „Kenner“, jene Enthusiasten also, die sich die Pflege des Aktuellen etwas kosten lassen, die sich engagieren, und ihre Antipoden, die „Konsumenten“, die nichts von der Sache verstehen, sie weder lieben noch hassen, bei denen Musik zum einen Ohr hinein und zum anderen hinaus geht. Da sind weiter die „Nutznießer“, die feinen Herren also, die Musik als Statussymbol brauchen – wie weit sie nicht auch „Konsumenten“ sein könnten, ist schwer zu sagen. Und da sind schließlich die „Musikanten Gottes“, bei denen es scheint, als täten sie alles nur zur Höheren Ehre Gottes. Daß viel Säkularisiertes dabei war, Parodie und Kontrafaktur, aber auch Heuchelei und frommer Zauber, tröstet den heutigen Betrachter.

Lesures musiksoziologische Einführungen zu diesen vier Kapiteln sind für den interessierten Laien geschrieben, trotz ihrer Kürze sind sie informativ und niemals oberflächlich. Seine Bildkommentare, die auch die Bildquellen nennen, beziehen sich nicht auf den Autor des Bildes oder seine Maltechnik, sondern erläutern, den Bildinhalt, der nicht für alle Betrachter sofort verständlich ist. Eine Bibliographie gibt dem, der weiter eindringen möchte in die Materie, eine ausreichende Handhabe. Daß Lesure seine Auswahl nur bis 1900 führen konnte, ist bedauerlich; der Mangel an soziologisch interessanten späteren Darstellungen dürfte nicht gar so groß sein, wie der Autor und Herausgeber in seinem Vorwort glaubt. ( François Lesure: „Musik und Gesellschaft im Bild“ – Zeugnisse der Malerei aus sechs Jahrhunderten, mit einem Vorwort von Pierre Francastel; Bärenreiter Verlag, Kassel; 245 S., 105 Abb., 64, – DM.) Heinz Josef Herbort