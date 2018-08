Robert Layton, Generaldirektor der zu Kurzarbeitstagen gezwungenen Kölner Ford-Werke, sieht im Feiern einen Stabilisierungsfaktor für die Wirtschaft. „Der Karneval trägt mit dazu bei, dem entstandenen Vertrauensschwund zu begegnen“, bekannte der mit einem Jecken-Orden dekorierte Amerikaner aus Berlin dieser Tage vor Kölner Stadtoberen bei der Übergabe von 31 Bagagewagen für den Rosenmontagszug. Der Karneval sei gewissermaßen Symbol der Spritze, die die Wirtschaft brauche. Laytons Rezept entspricht den Untersuchungen eines Psychiaters, von dem sich Kölns „Bibliophile Gesellschaft“ vor einiger Zeit versichern ließ, daß im Karneval psychotherapeutische Elemente stecken.

Die Therapie ist 1967 denn auch, angesichts wirtschaftlicher Sorgen, auf antizyklische Narretei abgestellt: Zwar erhält der Rosenmontagszug von der Stadt den gleichen Zuschuß wie 1966, dennoch soll „d’r Zog“ (Gesamtkosten im Vorjahr: 735 000 Mark) länger werden und „einer der schönsten der letzten Jahre“.

Die Mitgliederspenden in den über vierzig Karnevalsgesellschaften sind zum Teil höher als 1966. Die Prinzenproklamation, die im vorigen Jahr so mäßig besucht wurde, daß der Optik halber eine Tischreihe weniger gedeckt wurde, war diesmal ausverkauft. In den „Börsensälen“ herrscht ebenso wenig Basse wie im Gürzenich und in den Sartori-Betrieben: Der Umsatz bei den Karnevalssitzungen ist nicht schlechter als in den Vorjahren, versichern die Gastronome. Ihnen macht nicht der Diskontsatz, sondern allenfalls die Promillegrenze zu schaffen.

„Nur wenige, dazu schlecht besuchte Veranstaltungen, Umsatzrückgänge und Mitgliederschwund bei den Gesellschaften, eine leere Kasse beim Festkomitee“ – solches stand dieser Tage freilich im „Kölner Stadt-Anzeiger“. Es war aber nur den Memoiren des Narren-Nestors Thomas Liessem über die dreißiger Jahre zu entnehmen. Nach der damaligen Wirtschaftskrise fiel sogar zweimal der Rosenmontagszug aus; dann sprach Oberbürgermeister Konrad Adenauer psychotherapeutisch: „Also so jeht dat nit mehr, meine Herren. Mer müsse wieder ’ne Zug mache. Wat sollen de Leut von uns denke.“

Entsprechend meint. Nestor Liessem heute: Gerade durch die Absage von Veranstaltungen würde ja ein Krisenbewußtsein erst geschaffen. „Natürlich rationalisieren wir. Aber es gibt keine Depression.“ Stadtkämmerer Meyer: „In Köln war der Karneval ja schon immer ein Trostspender.“

Trost und Therapien gegen Stagnation – verständlich, daß schon zur Prinzenproklamation Kölns politisches Dreigestirn erschien: Entwicklungsminister Wischnewski, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Kühn und Landtagspräsident van Nes Ziegler. s. h.