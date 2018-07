Till Eulenspiegel, der ein schmales Geldsäckchen umklammert, als Hausorden, darunter eingraviert das Motto „Sparjahr 1967“, eine Rosenmontagszug-Strategie mit weniger Blumen und Bonbons sowie ein mahnender MCV-Präsident Karl Moerlé, der „jegliche Art von defizitärer Fastnachtspolitik“ entschieden ablehnt – das alles sind die Vorzeichen für einen finanziell gemäßigten Mainzer Frohsinn während der tollen Tage.

Der Chef der berühmten „Gonsbachlerchen“, Polizei-Oberinspektor Joe Ludwig, will sich statt eines teuren Ordens notfalls auch „einen Bierdeckel mit Kordel um den Hals hängen, wenn damit der Fastnacht geholfen werden kann“. Denn: „Es gibt Leute, die nicht ganz zu Unrecht behaupten, daß die Sitzungen schlechter geworden sind, seitdem die Elferräte unbedingt mit dem neuesten Frack in die Kampagne gehen mußten.“ Den Worten sollen Taten folgen: Um etwa tausend Mark zu sparen, bauen Ludwig und seine Männer das kalte Büfett für ihre Fernsehnummer „Wohlstandsparty“ selbst auf.

Es hat sich gezeigt, daß die Spender in diesem Jahr den Hundertmarkschein zweimal herumdrehen, bevor sie die Arbeit der Karnevals-Korporationen unterstützen. MCV-Präsident Karl Moerlé hat die Parole ausgegeben: „Überlegt handeln! Denn es wird leider immer wieder Geld auf die Straße geworfen. Eine Minister-Strauß-Politik macht sich besser als eine Vogel-Strauß-Politik.“ Die in diesem Jahr besonders kurze Kampagne, die die Anzahl der gewinnbringenden Veranstaltungen merklich zusammenschrumpfen läßt, zwingt „zu ernstem und seriösem Nachdenken“.

Dennoch rutscht der Mainzer Karneval nicht in die roten Zahlen ab. Die närrische Konjunktur blüht wie eh und je. In den Geschäftsstellen von „Verein“ und „Club“ drängen sich die Interessenten nach den letzten Karten. Die besten Plätze sind längst vergriffen. Der Bundesbürger, der auf den „Määnzer Frohsinn“ schwört, scheut sich auch in diesem Jahr nicht, aus Flensburg oder Cuxhaven anzureisen und allein 18 Mark für einen Sitzplatz auszugeben.

Karl Moerlé will „vom Moralisieren ganz und gar Abstand nehmen“ und es so sagen, wie es jeder versteht: „Karnevalisten sind auch nur Menschen, und ohne Geld ist nichts zu machen.“ Damit greift er freimütig ein Problem auf, das die närrischen Gemüter in der Provinz seit Monaten in Harnisch gebracht hat. Vergeblich protestierte nämlich die Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval gegen die Verlegung der Fernsehsitzung „Mainz, wie es singt und lacht“ von Mittwoch auf Freitag. Die kleinen Vereine haben es den Korporationen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt immer noch nicht verziehen, daß die laut Umfrage beliebteste Unterhaltungssendung des Jahres am folgenden Wochenende ihre eigenen Zusammenkünfte empfindlich stört, wenn nicht gar unmöglich macht.

Zahlreiche in Narretei ehrenvoll ergraute Fastnachter aus dem Hinterland scheuten sich nicht, auf allen gebotenen Frohsinn zu pfeifen und die Mainzer einer Maßnahme zu bezichtigen, die sich gegen eine „seit Jahrzehnten gepflegte traditionelle Volksbewegung“ richte. Karl Moerlé versucht zu besänftigen: „Was sollten wir machen? Schließlich hat in diesem Fall das Fernsehen das Wort. Wir können auf die 200 000 Mark für die Übertragung nicht verzichten.“ H.-J.-N.