Es ist zweifellos nicht nur das Bedürfnis nach Hygiene, das den Menschen gelegentlich ins Wasser gehen läßt. Und daß die Badewanne nicht erst in jüngster Zeit zu reinem Wohlbehagen und anderem Amüsement mißbraucht wird, bestätigt schon Wilhelm Buschs 1868 entstandenes „Bad am Samstagabend“: „Die Wanne wird zu enge für dieses Kampfgedränge.“

Die Gegenwart weiß es besser. Wenn Frau Lollobrigida in der filmgerechten Muschelwanne planscht oder Miß Mansfield sich im herzförmig ausgelegten Schaumbad zeigt, so hat solche Verspieltheit offensichtlich den einfältigen Zweck des Säuberns überrundet: Man badet zum Vergnügen. Und dies scheint wiederum bis zu einer gewissen Grenze in engem Zusammenhang mit der Menge des uns umgebenden Wassers zu stehen. Vor einer Waschschüssel stehend, hätte Ringelnatz nie dichten können: „Also – ich steige hinein in zirka zwei Kubikmeter See. Bis übern Bauch tut es weh. Ich lehne mich weit und tief zurück, genieße schaukelndes Möwenglück.“

Trotzdem finden Muschelwanne und andere Wannenformspielereien nur wenig Nachahmung. Firmen, die solche dem Zweck oder dem bewässerten Amüsement dienenden Sanitäreinrichtungen herstellen und einbauen, stellen mit einem Blick auf ihre Verkaufsstatistiken fest, daß der kultivierte deutsche Mensch sich nur in Ausnahmefällen von der genormten Wanne trennt.

Kopfsprung ist erlaubt

Für die Lust des Menschen am richtigen Wassergetümmel erfand man im sonnigen Kalifornien den Swimming-pool. Wem also nun die Badewanne viel zu klein, das Klima unserer Breiten jedoch nicht sonnig genug ist, der holt sich heute den Swimming-pool entschlossen ins Haus. Das kostet – wenn man gleich beim Neubau des Einfamilienhauses daran denkt – 20 000 Mark extra. Man kann auch 80 000 Mark anlegen, vor allem, wenn man sich eine Kleinstschwimmhalle solcher Art nachträglich in die Villa einbauen läßt.

Da gibt es dann Polyesterbecken (das ist jener Kunststoff, der umgekehrt auch beim Bootsbau verwandt wird), Becken aus Aluminium, aus Stahl, auch aus Beton. Die Größe ist drei mal sechs oder vier mal acht oder fünf mal zehn Meter, und die Tiefe des Beckens mißt um 140 bis 180 Zentimeter, so daß schon Kopfsprünge erlaubt sind. Diese Art „vergrößerter Badewannen“ wird immer mehr gebaut.

Allein eine saarländische Firma, die Wand- und Bodenfliesen und Formstücke für den Beckenbau herstellt, war in diesem Jahr am Bau von elf prächtigen Haus-Swimming-pools in Norddeutschland beteiligt. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein, Hamburg und Nord-Niedersachsen gut zwanzig, solcher Einrichtungen entstanden, die meisten vier mal acht Meter groß. „Da kann man wenigstens schon richtig herumschwimmen“, sagt der Bäderfachmann der Firma.