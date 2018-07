Inhalt Seite 1 — Mutmaßungen über Maos Bombe Seite 2 Auf einer Seite lesen

China ist von seinem erklärten Ziel, thermonukleare Waffen herzustellen, sicher nicht mehr weit entfernt. Möglicherweise war die fünfte Atombombe, die von den Chinesen am 27. Dezember zur Explosion gebracht wurde, bereits eine einsatzfähige Wasserstoffbombe.

Das geht – zum Teil allerdings nur indirekt – aus dem in der vergangenen Woche von der US-Atomenergiebehörde veröffentlichten Bericht über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen von Fallout-Produkten jener Explosion hervor. In dieser offiziellen Verlautbarung heißt es, die Bombe habe „U-238 als spaltbares Material“ enthalten. Allein dieser Befund verrät schon, daß bei ihrer Explosion nicht nur Kernspaltung, sondern auch eine Verschmelzung von Wasserstoffkernen stattgefunden haben muß.

Die enorme Hitze, die bei der Kettenreaktion von Kernspaltungsprozessen in einer Atombombe entsteht, reicht dazu aus, Kerne der Wasserstoff-Isotope H-2 (Deuterium) und H-3 (Tritium) zu Atomkernen des Elementes Helium zu verschmelzen. Bei dieser Fusion wird Energie frei.

Ist jedoch die Menge des Deuterium-Tritium-Gemischs in der Bombe nur klein, dann ist die Ausbeute an Fusionsenergie geringer als die zu ihrer Auslösung benötigte Kernspaltungsenergie. Um eine positive Energiebilanz erzielen zu können, muß man also eine hinreichend große Menge der Wasserstoff-Isotope zur Verschmelzung bringen, aber die hierfürerforderliche Kernspaltungsenergie ist sehr groß. Wollte man sie allein mit dem leicht spaltbaren Uran-Isotop U-235 erzeugen, dann müßten hierfür erhebliche Mengen dieses seltenen und daher kostspieligen Materials aufgewendet werden.

Nun gibt es noch das wesentlich häufiger vorkommende Uran-238, aber dieses Isotop läßt sich nur spalten, wenn man es mit Neutronen sehr hoher Bewegungsenergie beschießt. Solche schnellen Neutronen liefert freilich wiederum der Fusionsprozeß.

Daher konstruiert man Wasserstoffbomben im Prinzip so: Ein Block aus U-235 ist von dem Wasserstoff-Isotopengemisch umgeben, das seinerseits von einem Mantel aus Uran-238 umschlossen wird. Wenn der Uran-235-Block explodiert, setzt die dabei entstehende Hitze die Fusion des Wasserstoffs in Gang. Hierbei entstehen schnelle Neutronen, die im U-238-Mantel die Kernspaltung auslösen, deren freiwerdende Energie nunmehr dafür sorgt, daß der Verschmelzungsvorgang vollständig ablaufen kann.

Die Anwesenheit von U-238 in einer Bombe besagt also, daß an ihrer Explosion ein Kernverschmelzungsprozeß beteiligt gewesen sein muß, weil dieses Uran-Isotop nur mit den schnellen Neutronen spaltbar ist, die bei einer Kernfusion entstehen.