John L. Snell: Illusion und Realpolitik. Die diplomatische Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Übersetzung aus dem Amerikanischen von Dr. Dorothea Bernhard. R. Oldenbourg Verlag, München; 227 Seiten, 19,50 DM.

Bei der wachsenden Fülle von Spezialuntersuchungen wird man jeden Versuch begrüßen, von der Basis des Erarbeiteten aus in einer Art Zwischenbilanz den politisch-diplomatischen Ablauf des Zweiten Weltkrieges übersichtlich und in großen Zügen darzustellen, selbst wenn das Geschehen dabei notwendigerweise oft allzu geradlinig und undifferenziert erscheint. Aber der amerikanische Historiker Snell will mit seinem Buch über eine reine Diplomatiegeschichte hinaus einen Beitrag leisten zu der auch heute noch nicht abgeklungenen Diskussion um die angeblich leichtfertige Beschwichtigungspolitik Roosevelts gegenüber Stalin. (Das Buch ist schon 1963 unter dem treffenderen Originaltitel „Illusion and Necessity“ erschienen und vertritt auch in der Übersetzung noch den damaligen Forschungsstand.) Snells Buch ist also zugleich ein aufschlußreiches Stück amerikanischer Vergangenheitsbewältigung und läßt sich am ehesten von den Schlußkapiteln her gerecht würdigen, wo die Wurzeln des späteren Kalten Krieges bereits aus den beiden letzten Kriegsjahren heraus entwickelt und verfolgt werden.

Nachdrücklich weist Snell den Vorwurf politischer Naivität und Kurzsichtigkeit besonders auf amerikanischer Seite zurück. Die scheinbare Nachgiebigkeit gegenüber den russischen Bestrebungen in Europa und im Fernen Osten war einmal durch den Zwang der von den Diktatoren ausgelösten Ereignisse diktiert, zum anderen Ausdruck eines nach wie vor stark isolationistischen Druckes, der dem amerikanischen Präsidenten im Blick auf ein militärisch-politisches Engagement in Übersee auch nach Beendigung des Krieges die Hände band.

Andererseits sieht Snell in der britisch-amerikanischen Verzögerungstaktik auf den Kriegskonferenzen gegenüber dem russischen Expansionismus vor allem in Zentraleuropa bereits den ersten Keim des späteren containment unter Truman. Der Rezensent vermag diesem Bemühen, gegen den Chor derer, die aus der Nachkriegserfahrung selbstgerecht den Stab über Roosevelt gebrochen haben, das Handeln des Präsidenten aus den ihm sehr eng gesteckten innen- wie außenpolitischen Grenzen zu begreifen und vorurteilsfrei zu würdigen, seine Anerkennung nicht zu versagen.

Demgegenüber erscheint der Gesamtablauf des Krieges bei Snell doch recht schematisiert als eine zwangsläufige Abfolge von aggressiven Herausforderungen und „durch die zwingende Notwendigkeit aufgebürdeten“ Erwiderungen, was für Europa in starkem Maße gelten mag, für den Fernen Osten jedoch in dieser Eindeutigkeit auch in der amerikanischen Historiographie zumindest umstritten ist. Die Politik Hitlers, Mussolinis und Tojos wird einheitlich unter dem Etikett „fatalistische Illusionen und tollkühne Spekulationen“ oder unter der in sich widersprüchlichen Deutung „romantische Realpolitik“ dargestellt und den „Entschlüssen logisch denkender Staatsmänner“ sowie ihren „Entscheidungen aus tragischer Notwendigkeit“ entgegengestellt. Damit sind wichtige Differenzierungen sowohl zwischen den Achsenmächten und ihren Konzeptionen als auch innerhalb der einzelnen Kriegsphasen und -schauplätze von vornherein verbaut.

Eine allzu stark personengebundene, lediglich um die führenden Gestalten kreisende Geschichtsbetrachtung verstellt den Blick auf größere, in die Vergangenheit zurückweisende Zusammenhänge; sie droht zudem als wissenschaftliche Disziplin mit eigenen Erkenntniskategorien abzudanken und das Feld der Psychiatrie und anderen Disziplinen zu überlassen, wenn sie die nationalsozialistische Außenpolitik nur als „Schöpfung und Spiegel“ einer „paranoiden“ Persönlichkeit sieht und die Bedrohung Polens im Sommer 1939 auf ein „nervöses Zucken in Hitlers Gehirnzellen“ reduziert. Wie weit sich die sowjetische Außenpolitik im Sommer 1939 und dann später bei der Eroberung und beim Ausbau des ostmitteleuropäischen Glacis lediglich als Ausfluß des Stalinschen Opportunismus und Zynismus, als kommunistischdogmatische Spielart der „romantischen Realpolitik“ erklären läßt, erscheint ebenfalls sehr fraglich.

Auch sollte die Pflicht, gerade dem Nationalsozialismus gegenüber letztlich auch eine moralische Position beziehen zu müssen, für den Historiker kein Alibi für saloppe Formulierungen wie „der dicke Hermann Göring“ oder „eine unglaubliche Gesellschaft emigrierter deutscher Kommunisten, Deserteure und gefangener Offiziere“ (gemeint ist das „Nationalkomitee Freies Deutschland“) sein.

Snell hat verdienstvollerweise die Diskussion um den Zweiten Weltkrieg mit aus dem verkrampften Pro und Kontra um die Persönlichkeit Roosevelts gelöst, sie auch aus der Verkrampfung des Ost-West-Gegensatzes zu lösen, ist ihm nicht geglückt. Bernd-Jürgen Wendt