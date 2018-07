Mittwoch, 11. Januar, 20.15 Uhr, 1. Programm: „Erfahrungen in Vietnam“

Wieder einmal zeigte es sich, daß eine vortreffliche Live-Sendung besser als ein Dutzend wohlkalkulierter Aufzeichnungen ist: Peter Scholl-Latour berichtete, so kenntnisreich wie distanziert, über den Krieg in Vietnam, und seine Hinweise, wie wir soeben in der Tagesschau sahen, gaben dem Betrachter jenes Gefühl der Kontemporaneität, der echten Teilhabe, das er oft so schmerzlich entbehrt. (Warum, fragt er sich dann, werden zum Beispiel die Kommentare in der zweiten Tagesschau nicht grundsätzlich live ausgestrahlt, warum muß man an einem Abend, an dem die ersten Nachrichten über chinesische Unruhen eintreffen, einen Kommentar über Zigarren vom Kanzler anhören?)

Scholl-Latours Bericht war ein strategischer Traktat von hoher Moralität: Auf vordergründige Wertungen, auf Plakat und Etikette verzichtend, brachte der Kommentator das Problem der Ethik, das er eingangs listig auszuklammern versprach, durch eine nüchterne Faktendarbietung um so eindrucksvoller zur Geltung. Selten wurde so deutlich wie in dieser Analyse des Kampfes, den David gegen Goliath, der verlorene Haufen gegen die größte Militärmacht der Welt zu führen hat – selten wurde so deutlich, daß die Frage der Macht nicht von der Frage der Moral zu trennen ist.

Da wurden Südkoreaner erwähnt, die die grausamen Methoden der japanischen Feldpolizei aus den Tagen des Zweiten Weltkriegs vorexerzieren, da sah man die GIs beim body-count, der Totenzählung, dem Registrieren der Erschlagenen, da wurde gesagt, die Witwen gefallener Südvietnamesen seien der Prostitution ausgeliefert, denn Versorgung gebe es nicht und keine Renten für die Krüppel des Machthabers Ky, da dachte sich der Betrachter das Seine, als er vernahm, daß, wäre ein freier Wettbewerb möglich, vom Delta bis zur Grenze im Norden nichts als Vietkong-Freunde lebten.

So betrachtet, war der militärpolitische, von Korps und Divisionen, von offenen Grenzen und Nachschubbasen sprechende Bericht in Wahrheit ein Traktat über Fragen des Rechts und der Moralität. Scholl-Latour gab sich als ein Historiker, der bei großen Vorbildern, bei Thukydides oder bei Tacitus gelernt hat, daß die Pathographie des kriegerischen Machtstrebens auch die Pathographie der menschlichen Gesinnung und der Ideologie ist, die sie sich schafft: Der Vergleich zwischen der Vietnam-Schlacht und dem Dreißigjährigen Krieg, zwischen den Elitetruppen Kys, die, das zeigte Scholl-Latour, Haufen von Landsknechten sind, und den Desparados Tillys oder Wallensteins, war nachdenkenswert. Nachdenkenswert wie die Meditation über die Vokabel frustration, jenes amerikanische Schlüsselwort, dessen Bedeutung Goliath bei seinem Kampf mit dem schleuderbewaffneten David, so scheint es, zu erkennen beginnt.

War es, fragte sich der Betrachter am Ende des Scholl-Latourschen Berichts, war es wirklich nur ein Steinchen, das den David, siegen und den heim- und panzer- und beinschienen- und schild- und spießbewaffneten Goliath verlieren ließ?

Momos