Inhalt Seite 1 — Stürzt Maos Himmel ein? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hongkong, im Januar

Maos zweite Revolution scheint sich mehr und mehr fest zu fahren. Die Artikel der Maotreuen Pekinger Zeitungen lesen sich wie Durchhalte-Appelle, in denen ein Unterton von Verzweiflung unüberhörbar ist. „Es geht jetzt um die Macht und nur noch um die Macht“ so steht es in der „Roten Fahne“. Und der Aufruf der Zeitung „Kwangming“ gipfelt sinngemäß in der Parole:„Anhänger Maos vereinigt euch, vereinigt euch so schnell wie möglich, sonst bricht China zusammen. Funktionäre der Partei, werft euch in den Kampf. Um den Sieg zu erringen, muß eine große revolutionäre Sturmtruppe von vielen hundert Millionen Menschen gebildet werden.“

Zum erstenmal wird offen zugegeben, daß der Klassenkampf, die Revolution im ganzen Land, ausgebrochen sei. Der Ton der offiziellen Propaganda war noch nie so ernst. Was sich in dem riesigen, von nur wenigen Eisenbahnlinien und Straßen durchzogenen, von Telephon und Fernschreiber noch kaum eroberten Land zur Zeit ereignet, kann ein Außenstehender kaum beurteilen. Es sieht so aus, als entgleite Peking allmählich die Macht, als hätten sich Lokal- und Provinzbefehlshaber von der Hauptstadt abgewendet.

Um Maos Garde im ganzen Land Mut zu machen, wird versichert: „Fürchtet euch nicht, die Armee ist mit euch.“ In der Zeitung der Streitkräfte allerdings las es sich vor Tagen noch ganz anders. Die Lage in Heer, Marine und Luftwaffe sei „sehr, sehr gefährlich“ – so hieß es da, die proletarische Kulturrevolution könne auf halbem Wege zusammenbrechen, wenn die Armee versage. Der Klassenkampf, der auch die Streitkräfte erfaßt habe, sei scharf und kompliziert. Bei der Eroberung der Mao-feindlichen Bollwerke stünden noch schwere Kämpfe, bevor, denn die Verräter versuchten auf Tausend-undeinem-Wege und mit allen nur erdenklichen Tricks unter Generalen, Offizieren und Soldaten Agenten zu finden. In der Stunde seiner größten Not scheint sich Mao Tse-tung auf niemanden mehr verlassen zu können.

Während der Aufstand wie ein Präriefeuer durch das Land züngelt und alle Bereiche der Armee, Partei, Roten Garden, Arbeiter und Bauernschaft erfaßt hat, behauptet die chinesische Nachrichtenagentur, das Feuer sei an seinem Ursprungsherd in Schanghai mindestens teilweise ausgetreten worden. Die Mao-treuen Rebellen in der Hafen- und Industriemetropole am Yangtse wollen die Verschwörung zerschlagen haben. Die Züge nach Hangchow und Nanking sollen wieder fahren, die Schiffe im Hafen mit Hilfe von Studenten wieder be- und entladen werden. Die Volksbank stehe nicht mehr unter der Kontrolle der Rebellen und auch die Elektrizitätsversorgung sei wieder normal. Es heißt wörtlich, eine Anzahl von Siegen sei errungen worden, und „viele“ verwirrte Arbeiter, die sich per Schiff auf den Weg nach Peking aufmachen wollten, seien in die Fabriken zurückgekehrt.

Dem Artikel der „Roten Fahne“ ist zu entnehmen, daß in verschiedenen Städten und Gebieten lokale Machthaber und Provinzbefehlshaber regieren. Sie haben offenbar alle Gewalt in ihren Händen, entmachten die Anhänger Mao-Tse-tungs und lassen sie verhaften. Sie haben Privatarmeen gebildet, und anscheinend gibt es sogar so etwas wie eine revolutionäre Truppe, die als „Armee zur Verteidigung der roten Staatsmacht“ bezeichnet wird.

Die Widerstandskreise haben, wie es weiter heißt, die Löhne erhöht, Schecks ausgeschrieben und ihren Anhängern materielle Vorteile gewährt. Ihnen wird vorgeworfen, sie wollten in allen Sozial- und Wohlstandsfragen nicht nur zur Vergangenheit zurückkehren, sondern die Irrtümer von gestern sogar noch übertrumpfen. Diese Vorwürfe deuten darauf hin, daß den Bauern versprochen worden ist, sie würden das Land als Privateigentum zurückerhalten.