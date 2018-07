Inhalt Seite 1 — „Uns hat es erwischt“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Lilo Weinsheimer

Bremm

Es klingt wie ein Krimi: Der Vorstandsverein des Bremer Fürsorgeerziehungsheims Ellener Hof setzt den bewährten Heimleiter Ludwig Schürer fristlos auf die Straße (ZEIT vom 23. Dezember 1966 „Ich reagiere impulsiv“); ein Mitarbeiter der Anstalt begeht daraufhin Selbstmord; zwei junge Praktikanten, Gernot Deutsch und Peter Stuhl, kritisieren in Leserbriefen den Vereinsvorsitzenden, den Landgerichtspräsidenten Burhorn; (die ZEIT veröffentlicht diese Briefe am 6. Januar 1967; vier Tage später werden Deutsch und Stuhl wegen ihres Schrittes in die Öffentlichkeit fristlos gefeuert), Mitglieder des Vereins erfahren aus der Presse, was in ihrem Namen geschieht.

Die Damen und Herren – Pädagogen, Kiufleute, Theologen –, die als Vereinsmitglieder für das Wohl und Wehe von 160 Fürsorgezöglingen und 35 Erziehern verantwortlich sind, bezeichnen die Alleingänge ihres Vorsitzenden als „ungeheuerlich“ und als „Schlag gegen die Demokratie“ – aber niemand macht sich auf, um den Amoklauf im „Ellener Hof“ zu stoppen.

Wer zuständig ist, fühlt sich nicht verantwortlich, und wer Verantwortung übernehmen möchte, ist nicht zuständig. Kirche, Innere Mission, der Dienstaufsicht führende Senator, die Einweisungsbehörden der Bundesrepublik sitzen wie bestürzte Zuschauer auf der Tribüne – sie sehen keine. Möglichkeit, dem Vorsitzenden Burhorn in die Parade zu fahren. Der aus dreizehn Personen bestehende Vorstandsverein des „Ellener Hof“ hat keine Mitglieder, keine Vorgesetzten, er wählt sich selbst, kontrolliert sich selbst, regiert allein, er ist Legislative und Exekutive zugleich.

Aus Protest gegen das Vorstandssystem verließ vor einem Jahr Pastor Bodo Heyne (Innere Mission) nach 20 Jahren Mitgliedschaft den Verein. In einer beschwörenden Prememcria regte er Änderung der Arbeitsweise und Gründung von Ausschüssen an. Der Vorstand stehe sich taub. Heynes Hinweis, daß es in einem Fürsorgeerziehungsheim um mehr als die Abwicklung verwaltungstechnischer und baulicier Maßnahmen gehe, verhallte ungehört.

Die Bilanz ist erschreckend: Heimleiter Sciürer entlassen, Angestellter Munzel tot, die Praktikanten Stühl und Deutsch (24 und 25 Jane alt) auf der Straße, mit fristloser Entlassung bestraft, weil sie ihre Meinung sagten und weil diese Meinung dem Vorstand nicht paßte.