Eine Antwort auf die Manchester-Thesen

Von Drew Pearson

Die Kontroverse, die über William Manchesters Buch „Der Tod eines Präsidenten“ entstanden ist, hat das Augenmerk auf eines der am schlechtesten bewahrten Geheimnisse Amerikas gelenkt: auf die Fehde zwischen den beiden obersten politischen Familien des Landes. Aber sie hat zugleich eines der am besten gewahrten amerikanischen Geheimnisse ans Tageslicht gebracht: die Spannungen zwischen Jacqueline Kennedy und ihrem Ehemann, dem toten Präsidenten.

Diese Kontroverse hat außerdem dazu geführt, daß Jackie Kennedy als Königin Amerikas vom Thron gestoßen wurde; und sehr leicht könnte es passieren, daß auch jener Mythos sich auflöste, der ihren Schwager Robert F. Kennedy so geschwind der Präsidentschaft entgegengetragen hatte.

Nie zuvor war die Witwe eines amerikanischen Präsidenten so sehr von einer Aura der öffentlichen Verehrung umgeben und in all ihrem Tun und Lassen von der Presse derart beschützt. Nach den tragischen Vorgängen von Dallas schlug dieser tapferen jungen Frau eine Welle von Sympathie und Liebe entgegen. Aber seit die Kennedy-Familie eine Klage gegen das Manchester-Buch anstrengte und seit Mrs. Kennedy versucht hat, die geschichtliche Wahrheit zu unterdrücken, hat sich die Schutzaura um Jackie zum guten Teil verflüchtigt. Und wenn diese junge Frau heute betrachtet und beurteilt wird, dann geschieht dies nunmehr ebenso sachlich wie bei den Witwen anderer amerikanischer Präsidenten. Dabei aber zeigt sich: Statt ihr Leben den Armen und Unterdrückten zu widmen, wie Eleanor Rooseyelt dies tat, hat Jackie die letzten Jahre damit verbracht, von einem Luxusort dieser Welt zum anderen zu reisen.

Wichtiger freilich ist unter historischen Aspekten eine andere Tatsache: Das Manchester-Buch und die Kontroverse, die darüber ausgebrochen ist, hat die amerikanischen Politiker und einen Teil der amerikanischen Öffentlichkeit in zwei Lager gespalten – hier Kennedy, hier Johnson.

Der Bruch ist tief und tödlich